« L’amour en jeu ! » : votre téléfilm ce 19 février sur TF1 (histoire, interprètes)

« L'amour en jeu ! » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 19 février 2024





A suivre dès 14h10, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« L’amour en jeu ! » : l’histoire, le casting

Lorsque Hazel, une brillante conseillère en communication basée à New York, se voit confier la tâche de redorer l’image du célèbre joueur de baseball Diego Vasquez, elle initiallement décline l’offre. En effet, Diego était son premier petit ami au lycée, et leur histoire s’est mal terminée. Sous l’impulsion de son assistante, Jax, Hazel finit par accepter la mission et convie une journaliste réputée à réaliser un portrait du joueur dans leur ville natale. Elle propose à Diego d’occulter le passé pour se concentrer sur leur objectif commun, mais tous deux sont rattrapés par leurs souvenirs.

Avec : Erin Cahill (Hazel Miller), Marco Grazzini (Diego Vasquez), Donia Kash (Jax), Bethany Brown (Morgan Lucas)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Amour, duel et pâtisserie ».

« Amour, duel et pâtisserie » : l’histoire et le casting

Kelly et Andrew étaient éperdument amoureux, mais la vie les a éloignés lorsque le jeune homme a reçu une opportunité de formation à Paris. Des années après, Andrew a atteint le statut de chef-pâtissier dans un grand restaurant de la capitale française, tandis que Kelly a ouvert sa propre boutique de pâtisseries dans leur ville d’origine. Les deux se retrouvent nommés pour participer à un concours télévisé de pâtisseries et se verront ainsi en compétition l’un contre l’autre.

Avec : Erin Cahill (Kelly McIntyre), Brendan Penny (Andrew York), Maneet Chauhan (Maneet Chauhan), Gwynyth Walsh (Madame McIntyre)