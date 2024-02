Koh-Lanta : gros rebondissement, 2 nouveaux aventuriers ! (extrait vidéo du 20 février)

Publicité





Mardi dans « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité », c’est un énorme rebondissement qui vous attend dans l’épisode 2 sur TF1 ! En effet, deux nouveaux aventuriers vont rejoindre les deux tribus à la surprise générale.











A l’issue du jeu de confort, les jaunes et les rouges vont voir l’arrivée de deux nouveaux aventuriers ! Une femme et un homme. L’équipe qui remportera le confort pourra choisir lequel des deux les rejoindra !

Un homme plus âgé et expérimenté, qui affirme savoir chasser et pêcher, et une femme plus jeune.

Rappelons que la semaine dernière, c’est Steve qui a été éliminé à l’issue du premier conseil des jaunes.



VIDÉO bande-annonce Koh-Lanta du 20 février 2024