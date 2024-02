« Le trésor de Bella Vista » : votre téléfilm ce 21 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le trésor de Bella Vista » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 21 février 2024 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Le trésor de Bella Vista ».





A suivre dès 14h10, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le trésor de Bella Vista » : l’histoire, le casting

Tess, une femme autonome, n’a jamais eu connaissance de l’identité de son père et a des contacts rares avec sa mère. Évoluant avec succès dans le secteur de l’art et des antiquités, elle se prépare pour une entrevue cruciale visant à progresser dans sa carrière au sein de son entreprise. Cependant, son quotidien prend un virage inattendu lorsqu’un banquier lui annonce qu’elle hérite de la moitié du domaine de son grand-père paternel.

Cette révélation révèle l’existence jusqu’alors inconnue de sa demi-sœur, Isabel. Tess découvre avec surprise que le domaine, nommé Bella Vista, et son verger sont en danger imminent de saisie. Magnus, leur grand-père défunt, avait laissé entendre avant sa mort qu’un trésor se cachait quelque part dans la maison. Face à cette menace, les deux sœurs décident de s’engager dans une quête pour retrouver des indices et sauver Bella Vista, épaulées par le banquier charismatique, Dominique.

Avec : Rachelle Lefevre (Tess), Niall Matter (Damhnaic), Helena Marie (Isabel), Nathalie Boltt (Shannon)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Coup de foudre en Bretagne ».

« Coup de foudre en Bretagne » : l’histoire et le casting

Moïra Bufort réside dans un paisible village breton où elle gère un atelier d’ébénisterie. Son aspiration ultime est d’acquérir la demeure du gardien de phare, un lieu chargé d’histoire puisque son père et ses ancêtres y sont nés. Cependant, l’arrivée de Ben McCane, un architecte américain venu pour un nouveau projet sur l’île, vient chambouler ses plans et perturber le cours de sa vie.

Avec : Rachelle Lefevre (Moïra Bufort), Luke Macfarlane (Ben McCane), Valéria Cavalli (Catherine Bufort), Serge Dupire (Nicholas Martin)