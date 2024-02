Les 12 coups de midi du 21 février : l’étoile mystérieuse dévoilée dans une semaine, qui s’y cache ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 21 février 2024, 149ème victoire d’Emilien – Emilien s’est qualifié pour une 150ème participation ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ».

Et on peut dire qu'Emilien a brillé aujourd'hui avec un Coup de Maître à 20.000 euros ! Il totalise ainsi 659.623 euros de gains et cadeaux.











Les 12 coups de midi du 21 février 2024, moins de 25 cases restantes sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, il reste désormais moins 25 cases et elle sera entièrement dévoilée dans moins d’une semaine ! Emilien s’est appuyé sur l’indice des coquillages pour proposer le nom de Brigitte Bardot, mais c’est raté !

Rappelons que derrière cette étoile, il s’agit de Samuel Le Bihan, bien connu pour son rôle dans la série « Alex Hugo ». La télé-cabine fait référence à la série de France 2 qui se déroule à la montagne, les livres parce qu’il a écrit un livre sur l’autisme de sa fille, ou encore les coquillages parce qu’il est breton.

Indices présents : une autoroute française entourée de champs en image de fond, une pile de livres, une télé-cabine, une grue, des coquillages et une baignoire

Noms déjà proposés : Victor Wembanyama, Jamy Gourmaud, Michel Fugain, Anne-Sophie Lapix, Gérard Jugnot, Brigitte Bardot

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 21 février

Et si vous n’avez pas pu voir les émissions de ce mercredi midi, retrouvez les en replay directement sur TF1+



