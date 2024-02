« Les Pennac(s) » : vos épisodes inédits ce soir sur France 3 (20 février 2024)

Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours.







Les Pennac(s) – présentation

L’histoire drôle et tendre de la difficile réconciliation entre Hannibal, un père et grand-père absent décidé à rattraper ses erreurs, et sa fille Annabelle, qui le tient pour responsable de pas mal de ses problèmes.

Dyslexique dissimulée, Annabelle voit son handicap se réveiller au contact de la mauvaise foi de son père… Car Annabelle s’est vue confier la direction d’une unité de recherche du pire endroit de la terre : la ville où son père a été officier de police. Or, Hannibal est réserviste et, manque d’effectifs oblige, il s’impose dans toutes les enquêtes de sa fille. Après trente ans de police, un esprit inventif et une poule apprivoisée, les méthodes d’Hannibal sont particulières, celles d’Annabelle ne le sont pas moins, et mieux vaut pour les criminels ne pas se trouver sur leur route.

Vos épisodes du 20 février 2024

Épisode 4 « Mort au chant du coq » : Le cadavre d’une conciliatrice de justice est retrouvé dans le vide sanitaire d’une maison en construction. Elle était chargée de régler un conflit de voisinage entre deux pavillons du quartier. La raison de ce conflit a un nom. Elle s’appelle « Charles » et coqueline joliment, en effet c’est un coq ! Principal suspect, motif de crime ou…Autre chose encore ? Annabelle est amenée à passer un temps certain à observer les protagonistes de ce quartier en compagnie d’Hannibal que le commissaire Ayed lui impose désormais dans toutes ses enquêtes. La dyslexie de la capitaine Pennac ne va pas s’atténuer de sitôt.



Episode 5 « Mort d’un innocent » : Les affaires pour le retour à la Réunion sont presque toutes triées, mais c’est désormais officiel : Léa est en guerre contre le monde entier et contre sa mère en particulier. Parallèlement, comme en résonnance avec les angoisses d’Annabelle, un jeune étudiant, Mathieu, est retrouvé mort au pied d’une grue, victime d’une chute mortelle. Accident, comme le croit Hannibal ou crime comme le soupçonne Annabelle ? Une vie d’étudiant officielle et misérable et une vie officieuse et fortunée. Mais qui était vraiment Mathieu ? Et comment Hannibal va-t-il parvenir à aider Annabelle dans son enquête, tout en réconciliant mère et fille ? Pour un temps bien sûr…

Les interprètes

Julie-Anne Roth (Annabelle Pennac), Christian Rauth (Hannibal Pennac), Fejria Deliba (Sonia Ayed), Alexia Chicot (Léa Poggio-Pennac), Valentin Pinette (Louis Poggio-Pennac), Marie-Sohna Condé (Brigadier chef Smercesky), Matthieu Penchinat (Dr David Beger), Emanuele Giorgi (Marco Poggio)