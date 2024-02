« Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité » du 20 février : l’épisode 2, qui sera éliminé ce soir ? (VIDÉO)

Publicité





« Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité », épisode 2 du mardi 20 février 2024 – Après l’élimination de Steve la semaine dernière, place à l’épisode 2 de « Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité ». Et ce soir, deux nouveaux aventuriers vont faire leur arrivée à la surprise générale !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







« Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité », présentation de l’épisode 2

La nouvelle saison palpitante de Koh-Lanta a débuté de manière très dynamique ! Les nouveaux aventuriers ont été agréablement surpris par l’apparition de colliers d’immunité dotés de pouvoirs inédits et puissants, dissimulés non seulement sur les camps, mais aussi lors des épreuves, et même ailleurs. Ils devront rester constamment vigilants, car la possession de ces colliers pourrait considérablement altérer le cours de leur aventure. Ils se lancent ainsi dans une véritable chasse aux colliers d’immunité !

Le premier conseil a laissé des séquelles, et l’objectif principal de tous les participants est d’éviter d’y retourner à tout prix. Une des tribus fait face à des difficultés sur le camp, avec des personnalités fortes qui s’affrontent.



Pour relever ce défi de Koh-Lanta, des renforts de choix vont bientôt les rejoindre puisque deux nouveaux aventuriers arrivent dans l’aventure.

VIDÉO Koh-Lanta la bande-annonce de l’épisode 2 du 20 février