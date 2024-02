« Les Pennac(s) » : vos épisodes inédits ce soir sur France 3 (27 février 2024)

Publicité





C’est deux nouveaux épisodes inédit de la série « Les Pennac(s) » qui vous attendent ce mardi soir sur France 3.





Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours.







Les Pennac(s) – présentation

L’histoire drôle et tendre de la difficile réconciliation entre Hannibal, un père et grand-père absent décidé à rattraper ses erreurs, et sa fille Annabelle, qui le tient pour responsable de pas mal de ses problèmes.

Dyslexique dissimulée, Annabelle voit son handicap se réveiller au contact de la mauvaise foi de son père… Car Annabelle s’est vue confier la direction d’une unité de recherche du pire endroit de la terre : la ville où son père a été officier de police. Or, Hannibal est réserviste et, manque d’effectifs oblige, il s’impose dans toutes les enquêtes de sa fille. Après trente ans de police, un esprit inventif et une poule apprivoisée, les méthodes d’Hannibal sont particulières, celles d’Annabelle ne le sont pas moins, et mieux vaut pour les criminels ne pas se trouver sur leur route.

Vos épisodes du 27 février 2024

Épisode 6 « Mort d’un chef » : Annabelle a désormais un père officiellement présent dans sa vie. Hannibal, qui est plus familier avec Léa, reste étroitement lié à Louis. Pour Annabelle, la base d’une éventuelle entente repose sur la transparence totale. En tentant de démontrer sa sincérité, Hannibal se lance dans un grand jeu de la vérité. Cependant, c’est une erreur, car Annabelle découvre que son père a fait un AVC, qualifié par lui-même de « tout petit ». En conséquence, Annabelle et ses enfants adoptent un comportement de nutritionnistes stricts. Pendant ce temps, nos deux enquêteurs sont appelés sur une possible scène de crime dans un restaurant étoilé. Au cours de l’enquête, la victime révèle une personnalité extrêmement complexe.



Episode 7 « Mort d’un fantôme » : Annabelle trouve son bonheur en la personne de Tristan, un Commandant aux yeux verts, dont la proximité provoque une sensation agréable dans le ventre. Cependant, cette même proximité crée une sensation tout à fait opposée chez Hannibal, dont l’estomac se noue en sa présence. Les choses se compliquent davantage pour Hannibal lorsque l’on remonte d’un étang isolé une voiture, un cadavre, et divers éléments qui lui font réaliser qu’il connaissait intimement la victime il y a 20 ans. Cet épisode ramène des souvenirs, des amitiés et des amours du passé, heureux mais parfois déchirés.

Les interprètes

Julie-Anne Roth (Annabelle Pennac), Christian Rauth (Hannibal Pennac), Fejria Deliba (Sonia Ayed), Alexia Chicot (Léa Poggio-Pennac), Valentin Pinette (Louis Poggio-Pennac), Marie-Sohna Condé (Brigadier chef Smercesky), Matthieu Penchinat (Dr David Beger), Emanuele Giorgi (Marco Poggio)