Nos grandes décisions : Hugo Clément lance son magazine en direct ce soir sur France 2 (7 février 2024)

Nos grandes décisions, le concept

Nous avons tous été confrontés à des choix cruciaux susceptibles de transformer notre existence. Dans de tels moments décisifs, l’idée d’être conseillé par des experts et accompagné par des individus ayant déjà vécu des situations similaires serait la bienvenue.

Avec l’émission « Nos grandes décisions », vous ne vous retrouverez plus jamais seul face aux grandes décisions de votre vie ! Ces choix personnels souvent révélateurs de questions sociétales telles que le couple, la santé, la carrière, ou l’écologie, sont en réalité des débats plus vastes et parfois enflammés qui traversent la société française.



L’objectif clair de l’émission est d’éclairer ces sujets sociaux qui nous touchent tous, en aidant hommes et femmes à prendre leurs grandes décisions. La particularité de l’émission réside dans la possibilité de recueillir en direct l’avis des Français.

Le déroulement de l’émission est le suivant : Hugo Clément accueille sur le plateau des hommes et des femmes confrontés à des décisions susceptibles de changer leur vie. Ces décisions, aux répercussions sociétales importantes, peuvent toucher la sphère familiale, professionnelle, financière, médicale, amoureuse, éducative, etc.

Parmi les thèmes abordés, on trouve la crise hospitalière à travers le dilemme d’une infirmière sur le point de démissionner, les risques liés aux smartphones via le cas d’une mère envisageant d’en offrir un à son fils entrant en sixième, les nouvelles formes de contraception dans le couple avec le questionnement d’un homme sur une vasectomie, et la remise en question du permis de conduire à vie avec le récit d’un ancien envisageant de renoncer au volant pour des raisons de sécurité.

À chaque émission, trois Français exposent leurs choix devant des personnes ayant déjà vécu des expériences similaires et des spécialistes qui analysent, débattent et conseillent. Vingt minutes plus tard, les téléspectateurs, après avoir formé leur propre opinion, sont invités à voter pour l’une des deux solutions offertes au témoin du plateau. Ce vote, purement consultatif, donne une indication de l’opinion publique sur les sujets abordés. Le choix final appartient bien évidemment aux trois participants, qui prennent leur grande décision en direct sur le plateau, en toute conscience après avoir écouté tous les intervenants.

« Nos grandes décisions » se distingue par son approche populaire sans être populiste, directe sans être sensationnaliste. L’émission vise à susciter l’intérêt des téléspectateurs pour les problèmes de société de manière concrète, en fournissant des informations précises sur ces thèmes grâce à une mécanique simple et efficace. En mettant en avant des témoignages reflétant la diversité de la France et les questionnements de ses citoyens, « Nos grandes décisions » offre une compréhension approfondie des sujets qui agitent le pays aujourd’hui.

