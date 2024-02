Pékin Express : quel binôme a été éliminé avant la Malaisie ? (résumé et replay épisode 4 du 29 février 2024)

Publicité





« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or » résumé et replay de l’épisode 4 du jeudi 29 février 2024 – C’est parti pour l’épisode 2 de la nouvelle saison de Pékin Express. Stéphane rappelle que Ryad et Louison ont un handicap pour cette étape puisqu’ils ont perdu le duel final de la dernière étape mais qu’elle était non éliminatoire.





Ryad et Louison vont être accompagnés durant toute l’étape d’une vendeuse d’un fruit local qui sent mauvais, le durian. Stéphane donne ensuite des petits sachets de piments aux binômes ! C’est le retour de l’incontournable épreuve du Piment Express, une véritable épreuve de souffrance pour les candidats.







Publicité





Sur la route, quand la balise sonnera, s’ils sont en voiture il faudra manger un piment chacun. S’ils le mangent ils pourront continuer, sinon ils devront quitter la voiture !

Direction Kédiri, les trois premiers seront qualifiés pour l’épreuve d’immunité. L’étape est lancée, Ryad et Louison galèrent sur le stop avec les fameux fruits odorants. La balise sonne et il faut manger le piment ! Et dès le premier, c’est déjà très compliqué pour tout le monde !



Publicité





Un peu plus tard, la balise resonne et ils doivent avaler un second piment. Au troisième piment, Patrick et Myriam doivent descendre de véhicule parce que Myriam refuse de l’avaler. Ils ne trouvent pas de nouvelle voiture et Myriam commence à regretter… Et ils sont relégués 4èmes, ce qui leur fait perdre la qualification pour l’immunité !

Mais surprise de Stéphane : une fois arrivés, les équipes découvrent qu’ils ont une mission culinaire à accomplir pour valider leur position ! Ils doivent ramener un plat cuisiné chez l’habitant : riz, concombre, oeuf frit et sauce soja. Les collègues corses arrivent premières et s’attèlent à la mission. Jérôme et Emma sont 2èmes et y vont aussi. Flavie et Jérémy sont 3èmes mais ça peut encore changer !

Patricia et Jessica sont 1ères et qualifiées pour l’épreuve d’immunité, suivies par Jérôme et Emma, ainsi que Patrick et Myriam ! Ryad et Louison sont les seuls à ne pas arriver jusqu’à Stéphane, la balise sonne et leur indique la fin de la course.

Place aux recherches d’hébergement. Les binômes passent une belle soirée avec les locaux !

Le lendemain, c’est l’heure de l’épreuve d’immunité avec du foot à l’aveugle. Patrick, Jessica et Emma doivent marquer à l’aveugle, guidés par Myriam, Patricia et Jérôme. Emma est la première à marquer. Et elle marque un 2ème alors que Patrick et Jessica n’ont toujours rien marqué. Jessia finit par en marquer un ! Et c’est encore une fois Jérôme et Emma qui remportent l’immunité et se qualifient pour la Malaisie !

Place à la fin de l’étape avec le retour du drapeau rouge, qui permet d’arrêter un binôme pendant 15 minutes ! C’est Flavie et Jérémy qui récupèrent le drapeau rouge. Ils s’en donnent à coeur joie et stoppent les autres binômes les uns après les autres.

Flavie et Jérémy remportent l’étape et l’amulette d’une valeur de 10.000 euros. Ils vont en Malaisie et sautent de joie ! Ryad et Louison sont derniers et donc encore en duel final. Ils choisissent d’affronter Patricia et Jessica !

Pékin Express, le duel final : et le nouveau binôme éliminé est…

Place au duel final. C’est encore Louison qui s’y colle ! Patricia l’affronte. Ils doivent rejoindre un parc d’attractions et compléter une mission avant de pouvoir rejoindre Stéphane. Louison repart le premier du parc mais il est pris dans les bouchons ! Patricia perd trop de temps sur la mission et c’est bien Louison qui remporte le duel final !

Le destin de Patricia et Jessica est donc entre les mains de l’enveloppe noire. Verdict : l’épreuve est éliminatoire ! L’aventure s’arrête donc là.

Pékin Express : sur les traces du tigre d’or, le replay de l’épisode 4

Si vous avez loupé ce quatrième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play. Rendez-vous exceptionnellement le jeudi 14 mars pour l’épisode 5 !