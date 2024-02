Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 3 du 22 février 2024)

Publicité





« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or » résumé et replay de l’épisode 3 du jeudi 22 février 2024 – C’est parti pour l’épisode 2 de la nouvelle saison de Pékin Express. Stéphane annonce que Mahdy et Manu ont du abandonner l’aventure. Mahdy avait très mal au pied et il doit être opéré d’urgence en France. Du coup, le dernier binôme éliminé réintègre la course, Flavie et Jérémy ont une seconde chance.





Les binômes démarrent l’étape, ils doivent arriver le plus vite possible sur le marché. Il y a un jeu à faire avec à la clé un avantage ! Romain et Laura sont les premiers à arriver sur place. Ils découvrent un bac rempli d’anguilles. Il faut attraper des lettres avec la bouche au milieu des anguilles… Laura est terrifiée. Les autres binômes arrivent et c’est compliqué pour tout le monde.







Romain et Laura ont piochés leurs lettres les premiers. Il leur faut encore former le mot. Ils trouvent vite le mot VOLCAN et repartent les premiers. Ryad et Louison sont juste derrière. Ils doivent maintenant aller au pied du volcan Bromo mais pour chaque voiture, il faudra d’abord mimer un mot à son chauffeur !

Flavie et Jérémy, qui ont la chance d’avoir un chauffeur qui prend un raccourci, arrivent les premiers ! Et le bonus, c’est une nuit à l’hôtel ! Jérôme et Emma sont 2èmes et donc qualifiés pour l’épreuve d’immunité. Romain et Laura n’ont pas réussi à rejoindre Stéphane, la balise sonne et ils n’ont pas le moral.



Les binômes recherchent un hébergement pour la nuit. Le lendemain, place à l’épreuve d’immunité. Flavie et Jérémy et Jérôme et Emma s’affrontent. Ils doivent chacun choisir un binôme pour les aider. Et le binôme qui aura aidé les gagnants aura un avantage ! Flavie et Jérémie choisissent Patricia et Jessica, Jérôme et Emma font appel à Romain et Laura. Il s’agit de transporter de l’eau et remplir des amphores. Et une nouvelle fois, c’est une victoire de Jérôme et Emma ! Ils remportent l’immunité pour la 3ème fois et se qualifient pour la 4ème étape.

La course redémarre. Stéphane annonce le retour du drapeau noir ! Le binôme qui arrivera avec en fin d’étape ira en duel final. Et si un binôme le garde pus de 2h il ne pourra plus le donner. Emma et Jérôme doivent choisir à qui le donner : ils décident de le remettre à Flavie et Jérémy, qui ne comprennent pas. Et Romain et Laura ont un avantage : ils sont protégés pendant les 30 premières minutes.

Patrick et Myriam récupèrent le drapeau noir. Il passe entre plusieurs binômes pour finalement revenir entre les mains du grand père et sa petite fille. Romain et Laura sont en tête et n’ont pas aperçu le drapeau de la journée ! Plusieurs binômes sont déposés au même endroit… Le drapeau atterrit entre les mains de Flavie et Jérémy.

Romain et Laura remportent la victoire et une 2ème amulette ! Flavie et Jérémy sont derniers et avec le drapeau noir. Ils doivent choisir leurs adversaires pour le duel final. Ils décident d’affronter Ryad et Louison pour prendre leur revanche.

Pékin Express, le duel final : et le troisième binôme éliminé est…

Place au duel final. Cette fois Jérémy décide d’y aller alors que Louison y va pour la troisième fois. Il s’agit d’un jeu de mémoire, Jérémy galère… Louis repart le premier. Mais son chauffeur semble s’être perdu et il s’arrête, il le fait descendre et Louison doit trouver une autre voiture. Pendant ce temps là, Jérémy est reparti ! Et au final, énorme surprise mais c’est bien Jérémy qui revient le premier !

Louison et Ryad ont donc leur destin entre les mains de l’enveloppe noire. Et bonne nouvelle : l’épreuve est non-éliminatoire ! Ils auront un handicap mais participeront bien à la 4ème étape la semaine prochaine.

Pékin Express : sur les traces du tigre d’or, le replay de l’épisode 3

Si vous avez loupé ce troisième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play. Rendez-vous le 29 février pour l’épisode 4 !