Pierre Garnier se confie : « J’arrivais pas à trouver ma place » (VIDÉO)

Pierre Garnier, le grand gagnant de la Star Academy 2023, était ce soir l’invité de Mouloud Achour dans Clique sur Canal+. L’occasion pour ce jeune artiste, dont le premier single « Ceux qu’on était » a été certifié disque d’or ce lundi, de se confier sur son aventure et tout ce qui lui arrive depuis.











« La musique c’est là où je me retrouve le plus, là où je suis le plus heureux. Quand je fais de la musique, quand je fais de la guitare, quand je fais du piano, quand je chante ! » a confié Pierre Garnier.

Sur ce que la musique a changé dans sa vie : « J’arrivais pas forcément à trouver ma place. J’étais très bien à l’école mais je n’arrivais pas à trouver un truc, une passion qui m’animait. Et en faisant ça je me disais ‘ok là je me sens vivant’ »

« Quand j’étais petit j’écoutais beaucoup de rock, Led Zeppelin, Guns N’ Roses. Je regardais les lives en boucle et c’est ça qui m’a donné envie de faire de la guitare électrique » a expliqué Pierre sur ce qui a été un déclic pour lui.



Sur l’ambiance au château avec les autres académiciens, et le fait de ne pas avoir été dans la compétition avec Julien sur la finale : « Pour nous la musique c’est une question de partage, de s’aider à s’améliorer et qu’on soit tous contents de notre aventure« .

Pierre a confié avoir enfin pu rentrer chez lui quelques jours : « Je suis rentré chez moi deux jours, j’ai revu mes proches calmement chez moi et j’ai dormi. (…) Le regard n’est pas différent, c’est presque comme si rien n’avait changé »

EXTRAIT VIDÉO Pierre Garnier chante dans Clique

Justin Bieber, Tracy Chapman… Pierre Garnier, le gagnant de la Star Academy 2023, reprend les classiques de sa playlist sur le plateau de Clique. pic.twitter.com/izNUlXJQMO — CLIQUE (@cliquetv) February 26, 2024

L’intégralité de l’interview de Pierre dans Clique est sur myCanal.

