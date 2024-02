« Le nounou » : le téléfilm porté par Booder aura-t-il une suite ?

Publicité





C’est ce soir que TF1 diffuse le téléfilm évènement « Le nounou », porté par Booder aux côtés de Florent Peyre et Gérémy Crédeville. Et si TF1 a présenté « Le nounou » comme un téléfilm et non pas une série, y aura-t-il une suite ?





Alors, on peut déjà vous dire qu’en cas de succès d’audience, la réponse est oui !







Publicité





D’autres épisodes en cas de succès d’audience

En effet, Booder a confié à Télé Loisirs que si l’audience est au rendez-vous ce lundi soir, la chaîne commandera de nouveaux épisodes et ça fonctionnerait un peu comme « Joséphine Ange Gardien ».

« Si Le Nounou fonctionne, on pourrait partir sur d’autres épisodes. A chaque fois, Samir arriverait pour être nounou dans une nouvelle famille qui a des problèmes comme on pourrait tous en avoir » a déclaré Booder.



Publicité





Une bonne nouvelle donc si vous avez apprécié « Le nounou » mais il faudra attendre les chiffres de l’audience qui seront publiés demain matin.

« Le nounou » : rappel de la présentation du téléfilm/h3>

Samir est un éternel adolescent de 40 ans qui vit encore chez sa mère dans le quartier où il a grandi. Il y entraine l’équipe de foot des enfants. C’est sa seule activité mais ça lui va ; il lui en faut peu pour être heureux, au grand dam de Malika, sa mère.

Sa vie va changer le jour où Malika est hospitalisée et lui demande de la remplacer au pied levé dans son job de… nounou !

Samir se retrouve alors en banlieue chic chez les Berthier, famille bobo chez qui Malika travaille depuis plus 10 ans. Il va découvrir les parents de Luna et Lucien, deux hommes, ce que sa mère ne lui avait jamais dit.

Pour la famille Berthier c’est aussi le choc des cultures, leur quotidien bien huilé va être chamboulé par les « méthodes » très improvisées et assez personnelles de Samir. Grâce à cette rencontre improbable, nos héros n’auront pas d’autre choix que de faire évoluer leurs points de vue afin de tous grandir un peu plus