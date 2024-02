Plus belle la vie du 19 février 2024 : Ariane retrouve Louis !... (résumé + extrait vidéo épisode 31 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 19 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 31 de PBLV – Ariane va être confrontée au résultat du test adn aujourd’hui dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Elle découvre que Zoé est bien sa fille !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 février 2024 – résumé de l’épisode 31

Une fois son service de garde terminé, Ariane peut se fier au solide soutien de son meilleur ami, Éric. Elle a maintenant une compréhension approfondie de l’homme qui contrôle Zoé – un voleur confirmé avec un passé de récidive. Alors qu’elle attend avec impatience les résultats du test ADN, Ariane se trouve dans l’incertitude totale quant à la situation.

Et quand elle se retrouve face à Zoé, Ariane reçoit les fameux résultats : c’est bien sa fille ! Avec Eric, ils réussissent à retrouver la planque de Louis…

De leur côté, Jennifer et Samuel tentent de calmer la curiosité excessive des habitants de Mistral, pendant que la relation entre Jules et Morgane semble prendre une tournure défavorable.



VIDÉO Plus belle la vie du 19 février 2024 – extrait vidéo

