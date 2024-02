« Pretty Woman » : 5 choses à savoir sur le film sur W9 ce soir (5 février)

Publicité





Pretty Woman au programme TV du lundi 5 février 2024 – C’est un film culte qui vous attend en ce mardi soir de Saint Valentin sur W9 ! En effet, la chaîne rediffuse le film « Pretty Woman », porté par le duo formé par Richard Gere et Julia Roberts.





À voir ou revoir sans modération dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de 6PLAY.







« Pretty Woman » : histoire, résumé, synopsis

Quand Edward Lewis, businessman de talent, s’offre les services de la belle Vivian, beauté fatale qui arpente chaque nuit les trottoirs d’Hollywood Boulevard, il décide par amusement de l’engager, de lui faire découvrir son style de vie, de la couvrir de cadeaux. Ils vivent ainsi quelque temps, jusqu’au jour où ils découvrent, tous deux, qu’ils ne peuvent plus se séparer…

Avec Richard GERE (Edward Lewis), Julia ROBERTS (Vivian Ward), Jason ALEXANDER (Philip Stuckey), Laura SAN GIACOMO (Kit De Luca), Alex HYDE-WHITE (David Morse), Amy YASBECK (Elizabeth Stuckey)



Le saviez-vous ?

❚ Initialement, le film avait un ton beaucoup plus dramatique, l’actrice principale était impliquée dans un trafic de drogue et succombait à la fin à une overdose. Ce n’est que lorsqu’il a été repris par Garry Marshall et vendu à Disney que le projet s’est transformé en conte de fée moderne, sans trace de drogue aucune.

❚ Richard Gere a beaucoup hésité avant d’accepter le scénario. C’est le charme et l’alchimie immédiate entre lui et Julia qui l’ont convaincu, ainsi qu’un post-it de l’actrice sur lequel était inscrit “S’il te plait, dis oui.” lorsqu’il a reçu l’appel du producteur pour connaître sa décision..

❚ Julia Roberts qui a avoué il y a quelques années avoir eu des difficultés à obtenir le rôle de Vivan Ward, a eu raison d’insister puisqu’elle a été récompensée d’un Golden Globe de la meilleure actrice pour sa performance.

❚ Richard Gere a été contraint de démentir des propos qui lui ont été prêtés par un magazine australien. En 2012, et dans la cadre d’une supposée interview qu’il affirme n’avoir jamais accordé, l’acteur aurait qualifié le film de comédie romantique stupide, du film qu’il appréciait le moins de toute sa carrière.

❚ Gros succès en salles, le film a généré 463 millions de dollars de recettes à travers le monde. En France il a attiré plus de 4 millions de spectateurs.

Bande-annonce

Et on termine comme toujours avec la bande-annonce du film…

« Pretty Woman » est de retour ce soir sur W9 et 6PLay. Allez-vous de nouveau succomber au charme de ce couple star ?