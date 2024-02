Quand Cyril Hanouna s’attaque à Camille Combal et Bertrand Chameroy : « animateur, c’est un métier »

Publicité





Cyril Hanouna a donné une interview pour le magazine Entrevue dans laquelle l’animateur de C8 ne se gêne pas pour clasher Camille Combal et Bertrand Chameroy, qui ont tous les deux été chroniqueurs dans « Touche pas à mon poste ».





« Je vais te dire un truc sur Camille Combal et Bertrand Chameroy : il vaut mieux être un excellent numéro 2 plutôt que d’être un mauvais numéro 1. Être numéro 1, c’est un métier. Numéro 2, c’est aussi un métier. Moi, je suis un très mauvais numéro 2. (…) Camille et Bertrand Chameroy sont d’excellents numéros 2, mais animateur, c’est un métier » a déclaré Cyril Hanouna, qui visiblement n’apprécie pas que Camille et Bertrand volent désormais de leurs propres ailes.







Sur Bertrand Chameroy, Cyril affirme que c’est « une petite choses » et il n’est pas tendre : « Alors il y a les gens reconnaissants, et puis tu as les autres. Tu as Bertrand Chameroy, qui lui a été lancé par Jean-Marc Morandini au départ, puis par moi ensuite, et qui crache aujourd’hui dans la soupe, comme il crachera un jour dans la soupe de France 5 ou France 2. Lui, c’est une petite chose, il ne sait pas trop où il veut aller. »

Quant à Camille Combal, qui est chaque semaine en hebdo sur TF1 avec « Camille et Images », mais aussi à la tête de « Danse avec les Stars », Cyril Hanouna affirme qu’il « est parti comme un voleur« .



« Pour moi, ce genre de mecs, ils font un mauvais calcul » a-t-il déclaré.

Un brin revanchard et de mauvaise foi Cyril Hanouna ?…