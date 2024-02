50mn Inside du 10 février : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 10 février 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





50mn Inside du 10 février 2024, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

👑 À la Une – Famille royale : que va-t-elle devenir ?

La couronne d’Angleterre déstabilisée : Charles et Kate en retrait. Harry de retour en urgence. Comment la famille royale va-t-elle gérer cette situation inédite ?

✨ En Coulisses – Comment la sphère est-elle devenue l’attraction la plus folle de Las Vegas ?

Dernier coup de maître : la sphère inaugurée en septembre dernier, elle bat tous les records avec le groupe U2. Quel business se cache derrière ce succès ?



👩 Portrait – Jennifer Lopez

« À plus de 50 ans, je me sens super bien. » Jennifer Lopez se confie sur son rapport à l’âge et au temps qui passe… Il s’agit de sa seule interview à la télévision française.

🎤 Story – Céline Dion « D’eux » : L’album francophone le plus vendu au monde

Alors que la chanteuse, affaiblie, a fait une réapparition surprise le week-end dernier, retour sur son album de légende. Il s’agit de l’album francophone le plus vendu au monde !

50mn Inside du 10 février 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌴 Doc – Lunes de miel : l’amour au bout du monde !

A quelques jours de la Saint Valentin, on célèbre l’amour avec un grand A comme aventure. Costa Rica ou Mexique, découvrez pourquoi de plus en plus de jeunes couples choisissent des voyages de noces loin des clichés.

