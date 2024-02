« Qu’est-il arrivé à Cari Farver ? » : votre téléfilm ce 1er février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Qu’est-il arrivé à Cari Farver ? » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 1er février 2024 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Qu’est-il arrivé à Cari Farver ? ».





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Qu’est-il arrivé à Cari Farver ? » : l’histoire, le casting

Dave est garagiste et père de deux enfants qu’il élève avec son ex-compagne, Sara. Séducteur invétéré, il fréquente Liz, également mère de deux enfants. Alors que cette dernière souhaiterait voir leur relation évoluer, Dave, lui, refuse de s’engager. Un jour, Dave fait la connaissance de Cari. Mère célibataire, elle est très proche de sa famille, en particulier de son fils, Sam, et de sa mère, Nancy. Dave et Cari commencent à se fréquenter et les choses vont pour le mieux jusqu’au jour où Cari propose à Dave d’habiter ensemble, par message. Suite au refus de ce dernier, le cauchemar débute. Cari disparaît, mais envoie des dizaines de messages à Dave. Elle cesse de communiquer avec sa mère et son fils. Elle harcèle également Liz et va jusqu’à mettre le feu à sa maison. De son côté, Nancy est persuadée qu’il est arrivé quelque chose à sa fille. Elle fait part de ses craintes aux lieutenants Miller et Adams, qui décident de mener l’enquête.

Avec : Alicia Witt (Liz), Zach Gilford (Dave Kroupa), Bradley Sawatzky (Le détective Adams), Milton Barnes (Le détective Miller)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Ma fille, harcelée et laissée pour morte ».

« Ma fille, harcelée et laissée pour morte » : l’histoire et le casting

Dans la petite ville de Crestwater Hills, Julie, une jeune serveuse appréciée de tous, fait la connaissance de David, un nouvel agent et protégé de Dood, chef de la police. Elle ne tarde pas à tomber amoureuse de lui. Mais rapidement, David s’avère être jaloux et possessif. Il la surveille et arrive dès qu’il ne parvient pas à la joindre au téléphone. Julie décide alors de s’éloigner de lui, mais David la poursuit de ses assiduités et devient menaçant. La réputation de Julie au sein de la petite ville commence à en souffrir et de nombreuses personnes lui tournent le dos. La jeune femme décide alors d’aller voir Alicia, l’ex-compagne de David, dont elle parvient à retrouver l’adresse. Alicia refuse de lui parler. Julie repart et sur la route, le pickup de David la percute et la force à s’arrêter. Arme au poing, il l’oblige à descendre de sa voiture et à monter dans la sienne. Il l’emmène en haut d’une immense colline et la demande en mariage. Terrorisée, elle joue le jeu et fait semblant d’accepter. Alors qu’il a le dos tourné, elle tente de s’enfuir. Il la poursuit et lui tire une balle dans la cuisse, puis dans la tête. Julie s’écroule dans la forêt. Suite à sa disparition, la police ouvre une enquête. Le chef Dood a du mal à croire que David puisse être mêlé à cette affaire. Le lieutenant Miller vient lui prêter main forte et décide de creuser cette piste.

Avec : Amber Midthunder (Julie Dillon), Brett Zimmerman (David Barragan), Chris Browning (Stephen Dodd), Claudia Ferri (Karen Dillon)