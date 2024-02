Quotidien du 20 février 2024 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 20 février 2024, les invités – Yann Barthès et son équipe sont toujours en vacances ce mardi soir et pour toute la semaine. Pas d’inédit de « Quotidien » donc ce soir, qui reste en mode best-of jusqu’au vendredi 23 février 2024 inclus.





Rendez-vous dès 19h20 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien du 20 février 2024 : le programme

Revivez les meilleurs moments de l’émission. Avec les nombreux invités prestigieux reçus par Yann Barthès dépuis le début de la saison comme : Gerard Araud, Alain Bauer, Muriel Robin, Anne Le Nen, Nora Hamzawi, Aurélien Rousseau, Louis Baudoin, Franz-Olivier Giesbert, Virginie Efira, Nicole Garcia, Sara Giraudeau, Neige Sinno, Hugo Micheron, Camille Combal, Anne Boissard, Philippine Delaire, Ophélie Meunier, Eve Ensler, Alex Montembault, Adrien Fruit, Jean-Marc Ayrault, Vincent Dedienne, les élèves éliminés de la Star Academy 2023, Azzeddine Ahmed-Chaouch, Rachida Dati, Jérémy Nadeau, Le général Trinquand, Maxime Gasteuil, Valérie Lemercier, Djanis Bouzyani, Finnegan Oldfield, Camille Vigogne, Eugenie Bastie, Juan Arbelaez, Géraldine Muhlmann, Eddy de Pretto, Clémentine Autain, Claire Pommet, Sofiane Zermani, Vincent Lemire, Anaïs Demoustier, Katell Quillévéré, Anne Hidalgo, Alexis Lebrun, Felix Lebrun, Dominique de Villepin, Manu Payet, Nathalie Saint-Cricq, Yamê, Soreen Seelow, LouiHausalter, Redouane, Frédéric Encel, Michelle Fines, Nicolas Lebourg, Ladj Ly, Anta Diaw, Alexis Manenti, NabilWakim, Michel Scott, Julien Doré, Maxence Laperouse, Ophélia Kolb, Wilson Fache, Anne Roumanoff, Pierre Rosanvallon, Éric Judor, Ragnar Lebreton, Lison Daniel, Arthur Sanigou, Damien Delseny, Sibyle Veil, Bigflo et Oli, Caroline Fourest, Mossi Traoré, Monica Neagoy, Eva Green, Romain Duris, François Civil, Pio Marmaï, Vincent Cassel, Ysaora Thibus, Anne-Sophie Lapix, Olivia Ruiz, Gregory doucet,Goran Puig, Judith Godrèche, Tess Barthelemy, Emma Stone, Sebastien Missoffe, Sofia Coppola, Laurent Nunez, Martin Weill, François Gemenne, Alexandre Lavut, Martin Kretz, Valentin Kretz et Raphaël Kretz, Thierry Ardisson, Audrey Crespo-Mara, Matteo Garrone, Sam Quealy, Jérôme Fourquet, Eve Gilles Miss France 2024, Jérémy Ferrari, Raphaelle Bacque, Jerôme Niel, Chloé Morin, Mathieu Souquière, Edouard Philippe, Laure Calamy, Vincent Elbaz, Judith Godrèche, Jonathan Cohen, Denis Podalydès, Ahmed Sylla, Ludovic Vigogne, Apolline de Malherbe, Jonathan Bouchet-Petersen, Thierry Cotillard, Alexis Michalik, Carlota Dudek, Anne-Charlène Bezzina, Vincent Martigny, Charles-Eloi Vial, David Foenkinos, Simon Shusgter, Clara Ysé, Agnès Jaoui, Michael Zindel, Thomas Gomart, Bruno Tertrais, Gérard Araud, Camille Etienne, Barbara Pravi, Bruno Le Maire, Juliette Duval, Natacha Polony, Louise Tourret, Kauli Vaast, Julian Jackson, Dadju et Tayc, Cécile Prieur, Valérie Toranian, Anne Rosencher, Christophe André, Laetitia Casta, Vincent Jeanbrun, Théo Luhaka, Antoine Vey, Nordine Ganso, Xavier de Rosnay, Gaspard Augé, Alain Bauer, Etienne Fourmont, Sylvie Vartan, Judith Chemla, Boris Vallaud, Laurie Peret, Léa Salamé, Cyril Féraud, Andréa Bescond, Molécule, Nedim Remili, Soizic Quéméner, Mathieu Souquière, Oriane Bertone, Marine Tondelier, Christophe Robert, Aurore Berger, Pierre Garnier, Chloé Morin, Laurent Lafitte, Hugo Clément, Sébastien Boueilh, Benjamin Tranié, Reem Kherici, Inès Reg, Shirine Boukli, Pierre Gasly, François Ruffin, Solann, Cédric Doumbé, Nicolas Mathieu, Tony Estanguet, Arnaud Assoumani, Laëtitia Guapo, Fabrice Luchini, Denis Villeneuve, Timothée Chalamet, Josh Brolin, Souheila Yacoub, Renée Rapp, Mathieu Kassovitz, Israël Nisand, François Hollande, Gus l’illusionniste, Xavier Mortimer, et tous les sortants de la Star Academy 2023.

Retrouvez un nouveau numéro de « Quotidien » ce mardi 20 février à 19h20 sur TMC. Et retour des inédits dès le lundi 26 février 2024 !



