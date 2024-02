Demain nous appartient spoiler : Audrey choquée, Jordan a été agressé !... (vidéo épisode du 23 février)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est une nouvelle intrigue qui va commencer dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, ça va mal tourner pour Audrey et sa famille !











Au Spoon, Karim vient interroger Bart suite à une altercation qui a eu lieu la veille. Audrey assiste à leur conversation et Bart est contraint de reconnaitre que l’homme en question s’en est pris violemment à… Jordan ! Selon lui, ça ressemblait à une crise de jalousie et l’inconnu a explosé le téléphone portable de Jordan en le jetant ! Jordan n’a pas surenchéri et a préféré partir…

Audrey est choquée et très inquiète, d’autant que Jordan ne lui a rien dit… Que s’est-il passé ? Pourquoi cette violente dispute ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1629 du 23 février 2024 : Jordan agressé, Audrey inquiète

