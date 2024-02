Rugby Tournoi des Six Nations : suivre France / Irlande direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby – Tournoi des Six Nations suivre France / Irlande en direct, live et streaming. Nouveau match du XV de France ce vendredi soir sur France 2 dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Eliminée en quart de finale de la Coupe du Monde en octobre dernier, l’équipe de France débute le Tournoi des Six Nations aujourd’hui face à l’Irlande.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 20h45 ce vendredi 2 février 2024. Coup d’envoi à 21h.







Suite à l’élimination de l’équipe de France en quart de finale lors de la dernière Coupe du monde en France, le XV de France est particulièrement motivés à se racheter, suscitant un vif désir chez les téléspectateurs de les voir briller. La compétition très attendue débute ce vendredi 2 février 2024 avec le match France / Irlande, qui se tient à l’Orange Vélodrome à Marseille.

La composition du 15 de France

TITULAIRES : Ramos – Penaud, Danty, Fickou, Moefana – (o) Jalibert, (m) Lucu – Ollivon, Alldritt (cap.), Cros – Willemse, Gabrillagues – Atonio, Mauvaka, Baille



REMPLAÇANTS : Marchand, Wardi, Aldegheri, R. Taofifenua, Woki, Boudehent, Le Garrec, Bielle-Biarrey

France / Irlande en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 20h45. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

France / Irlande, un match de rugby évènement à suivre dès 20h45 sur France 2.