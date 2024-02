Star Academy : Axel Marbeuf annonce le titre et la date de sortie de son single !

Publicité





On connait enfin la date de sortie du single du talentueux Axel Marbeuf, demi-finaliste de Star Academy 2023. Après avoir assuré al première partie de Maëlle la semaine dernière, Axel a révélé ce mercredi que son single s’appellerait « Chante » et qu’il sortirait le vendredi 1er mars 2024.





Une grande nouvelle pour les fans d’Axel, qui attendaient une date avec impatience !







« Mon tout premier single « Chante » sera à vous le vendredi 1er Mars à 00h.j’ai si hâte de vous le faire découvrir et je compte sur vous pour le stream fort fort fort » a annoncé Axel aujourd’hui sur le réseau social Thread.

Axel s’était exprimé sur ce titre la semaine dernière sur scène : « Il arrivera avant la tournée et j’espère que vous aimerez bien. J’ai mis beaucoup de mon coeur dedans, j’ai essayé de faire quelque chose qui me plaisait et qui me ressemblait. On verra bien si ça marche ou pas mais je suis très très fier de ça et donc j’ai hâte de pouvoir vous le partager dans les jours qui arrivent »



Encore un peu plus d’une semaine donc avant de découvrir le single d’Axel !