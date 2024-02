« La pire des trahisons » : votre téléfilm ce 6 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« La pire des trahisons » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 6 février 2024 – Ce mardi et comme tous les après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « La pire des trahisons ».





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« La pire des trahisons » : l’histoire, le casting

Paige est mariée à Michael, un agent immobilier. Ensemble, ils ont un petit garçon de 7 ans, Ethan, et mènent une vie heureuse et tranquille. Un jour, Paige décide d’héberger sa meilleure amie, Joslyn, qui a été mise à la porte par son petit ami alors même qu’elle est enceinte. A partir de là, les choses commencent à se dégrader dans le foyer. Pour une raison étrange, Michael supporte très mal la présence de Joslyn et montre un comportement de plus en plus agressif. Lorsque Joslyn accouche, Paige s’aperçoit que le bébé a la même tache de naissance que Michael. Effondrée, elle comprend que son mari est le père de l’enfant.

Avec : Katy Breier (Paige Johnson), Jon McLaren (Michael Johnson), Leah McKenney (Joslyn), Mary Walsh (Dolly)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Ma mère, mon poison ».

« Ma mère, mon poison » : l’histoire et le casting

Riley, une jeune fille âgée de 17 ans, tente de persuader sa petite sœur Beth, 14 ans, de s’échapper de chez elles. Leur père est mort dans un accident de voiture peu de temps auparavant et leur mère ne les laisse plus sortir de chez elles de peur qu’il leur arrive quelque chose. Mais Beth est terrifiée à l’idée de partir et refuse de suivre sa sœur, qui part sans elle. Trois ans plus tard, Riley revient rendre visite à sa mère et sa sœur. Entre-temps, elle a ouvert une boulangerie et rencontré l’amour auprès d’Aiden, dont elle est désormais la fiancée. En arrivant, sa mère, Monica, lui explique que sa sœur est très malade. Atteinte du syndrome de Guillain-Barré, elle n’a plus le droit d’aller dehors. Les deux sœurs se rapprochent rapidement tandis que le comportement de leur mère est de plus en plus étrange. Elle confisque et cache le portable de Riley pour l’empêcher de parler à Aiden, infirmier, qui faisait des recherches sur la maladie de Beth…

Avec : Kristen Vaganos (Riley), Libby Munro (Monica), Micavrie Amaia (Beth), Zack Gold (Aiden)