Star Academy : Pierre Garnier déjà numéro 1 avec « Ceux qu’on était »

Quatre jours après avoir été sacré grand gagnant de la Star Academy 2023, Pierre Garnier a sorti son single « Ceux qu’on était » ce mercredi à minuit. Et le jeune artiste est déjà numéro 1 des ventes sur iTunes !





On s’en doutait et c’est donc maintenant confirmé, c’est un véritable carton pour le single « Ceux qu’on était », écrit et composé par Pierre.







Le phénomène Pierre Garnier est décidément assez fou, le gagnant de la Star Academy étant déjà sur le point de passer la barre du million de fans sur Instagram.

Rappelons que « Ceux qu’on était » est la propre chanson de Pierre, qu’il a écrit et composé juste avant de rentrer au château de la Star Academy. Il l’a chanté aux dernières évaluations mercredi dernier au château et samedi soir lors de la grande finale quand Dadju a choisi d’interrompre leur duo pour le laisser l’interpréter.



Écoutez le single de Pierre Garnier « Ceux qu’on était »