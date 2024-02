Star Academy : Pierre Garnier et Julien réunis sur Canal+ ce lundi

Publicité





Bonne nouvelle pour les fans de la la Star Academy 2023 puisque Pierre Garnier, le gagnant, et Julien Lieb, finaliste, seront réunis ce soir sur Canal+ !

En effet, ils seront tous les deux ce lundi soir dans « Clique » à 19h45 en clair sur Canal+.











Ils retrouveront Mouloud Achour, qui était venu au château de la Star Academy il y a quelques semaines pour une masterclass que les académiciens avaient adoré.

Rappelons que c’est aujourd’hui que Pierre, Julie, Axel, Héléna, Lénie, Djébril et Candice débutent les répétitions de la tournée de la Star Academy. Le coup d’envoi sera donné le 9 mars avec le premier concert. Et Julien, Axel et Héléna sortiront leurs singles respectifs vendredi à minuit.

