Star Academy : sortie du single d’Héléna Bailly pour son anniversaire !

Publicité





C’est aujourd’hui que doit sortir le single d’Héléna Bailly, demi-finaliste de la Star Academy 2023. C’est l’anniversaire de la jeune artiste belge et elle a annoncé hier que son single devrait sortir pour l’occasion.





« Demain c’est mon birthday et pour l’occasion c’est moi qui vous régale. Rdv demain » a écrit Héléna en story sur Instagram.







Publicité





Certains fans ont attendus hier soir jusqu’à minuit mais pas encore de single d’Héléna à l’horizon. C’est certainement ce soir qu’il arrivera sur toutes plateformes.

« J’ai enregistré un single dont je suis très très fière et très contente. Il me représente énormément et je suis très contente de ce projet là » a déclaré Héléna à Sud Info la semaine dernière.



Publicité





Rappelons que le single de Julien Lieb, finaliste de la Star Academy 2023, sortira vendredi (voir notre article).







Publicité