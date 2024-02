Tennis Open 13 Marseille : suivre Dimitrov / Humbert en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Open 13 Marseille tournoi tennis ATP – le match Dimitrov / Humbert en direct, live et streaming, c’est cet après-midi à Marseille. Le français Ugo Humbert est en finale de l’Open 13 face à Grigor Dimitrov.





Un match programmé à 15h30 ce dimanche 11 février 2024 et à suivre sur beIn Sports et gratuitement sur l’Equipe Live.







Ugo Humbert s’est hissé jusqu’en finale à Marseille et espère bien un premier titre à l’Open 13 ce dimanche. Il aura fort à faire face à Grigor Dimitrov, numéro 13 mondial. Les deux joueurs se sont déjà affrontés deux fois et Dimitrov a gagné à chaque fois !



Dimitrov / Humbert en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous à 15h30 sur beIn Sports et gratuitement sur l’Equipe Live.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Dimitrov / Humbert, finale du tournoi de l’Open 13 à Marseille, un match à suivre cet après-midi sur beIN Sports ou sur l’Equipe Live.