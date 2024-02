Les 12 coups de midi du 11 février : Emilien continue, l’étoile reste bien mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 11 février 2024, 139ème victoire d’Emilien – Et encore une victoire d’Emilien ce dimanche midi dans le jeu de Jean-Luc Rechmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi s’est ainsi qualifié pour une 140ème participation !

Il n’a toutefois pas brillé aujourd’hui avec 2 erreurs sur le Coup de Maître.











Les 12 coups de midi du 10 février 2024, Emilien face à l’étoile mystérieuse

Emilien n’a remporté que 100 euros à partager, sa cagnotte arrive ainsi à un total de 630.773 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, pas de proposition possible alors qu’il n’y a toujours que deux indices : une autoroute française entourée de champs en image de fond, ainsi qu’une pile de livres.

Quelle célébrité est derrière cette étoile ? Selon nos informations, il pourrait s’agir du comédien Jean Rochefort. Une info à confirmer ! Et si vous vous posez la question, c’est bien Emilien qui va découvrir cette étoile dans quelques semaines !

Noms déjà proposés : Victor Wembanyama, Jamy Gourmaud, Michel Fugain, Anne-Sophie Lapix

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 11 février

