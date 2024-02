The Voice : combien les coachs ont-ils de Super Block cette saison ?

Publicité





Hier soir, TF1 diffusait la troisième soirée d’auditions à l’aveugle de « The Voice, la plus belle voix ». Au cours de cette soirée, les téléspectateurs ont été surpris de voir Bigflo & Oli utiliser le Super Block à deux reprises : d’abord pour bloquer Mika, puis pour Vianney.





Et une question se pose alors : combien de fois les coachs peuvent-ils bloquer un autre coach cette saison ?







On a posé la question à Matthieu Grelier, producteur de The Voice. Et on peut donc vous dire que cette année, chaque coach peut utiliser le Super Bock deux fois sur toutes les auditions à l’aveugle !

Bigflo & Oli ont donc utilisé la totalité de leurs blocks de la saison hier soir. Vianney a utilisé ses deux blocks pour bloquer Zazie lors du premier et du deuxième prime, Mika a fait de même lui aussi pour bloquer Zazie.



Avant la quatrième soirée d’auditions à l’aveugle, Zazie a donc encore ses deux blocks et il en reste un pour Mika.

Rendez-vous samedi 2 mars 2024 pour suivre la suite de The Voice sur TF1 et TF1+.