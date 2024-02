The Voice du 10 février : lancement de la nouvelle saison ce soir sur TF1 (extrait vidéo)

Publicité





The Voice du 10 février 2024, extrait vidéo – Une semaine après le clap de fin de la Star Academy, c’est l’heure du lancement de la nouvelle saison de The Voice ce soir sur TF1. Nikos Aliagas donnera le coup d’envoi en compagnie des coachs de la saison : Mika, Zazie, Vianney, Bigflo & Oli.





À suivre dès 21h10 sur TF1







The Voice du 10 février 2024, extrait vidéo

Son nom est Manuela, une jeune femme extraordinaire débordante d’énergie, dont la passion unique est le chant. Malgré cela, son entourage ne lui a pas accordé beaucoup d’encouragements. « Eh bien, tant pis, je quitte ma campagne et je me présente telle que je suis. » Manuela possède une voix envoûtante et un timbre qui pénètre le cœur. Écoutez sa remarquable interprétation de « Quand on a que l’amour » de Jacques Brel. Sa performance impeccable a entraîné le retournement des quatre fauteuils de coachs. Un sans-faute qui mérite amplement de susciter une profusion d’émotions.



J-7 avant le retour de The Voice 🎤

Pour vous faire patienter, on vous partage la prestation de Manuela qui a touché les Coachs en plein cœur ✨ RDV le Samedi 10 Février sur @TF1 &@tf1plus avec @mikasounds @Zazieonline @VianneyMusique @bigfloetoli & @nikosaliagas ✌ pic.twitter.com/06xPm2Q6wA — The Voice ✌️ (@TheVoice_TF1) February 3, 2024

The Voice 2024, présentation de la nouvelle saison

The Voice célèbre le retour de son coach emblématique, Mika, cette année, formant ainsi une grande famille. Fort de son histoire dans l’émission, Mika partagera son expérience dans l’espoir de décrocher un troisième trophée. En tant que stratège averti et compétiteur exceptionnel, il attirera sans aucun doute l’attention des autres coachs qui le surveilleront de près.

Aux côtés de Mika, on retrouvera une autre coach emblématique en la personne de Zazie, son amie de longue date. Zazie, victorieuse de la dernière saison avec son talent Aurélien Vivos, se distingue par son expérience, accumulant déjà trois trophées. Son bagage en fait une coach redoutable.

Vianney, artiste aux multiples succès, tubes, tournées, collaborations et albums, revient pour sa quatrième saison dans le fauteuil rouge. En tant que coach exigeant, il allie rigueur et humanité, restant toujours à l’écoute des talents qui croisent son chemin.

Enfin, pour la deuxième saison consécutive, « The Voice » est honoré d’accueillir le duo Bigflo & Oli. Leur bonne humeur contagieuse apporte un dynamisme exceptionnel sur le plateau, ajoutant une touche de folie à l’émission.

En ce qui concerne le casting, les talents de « The Voice » repoussent les limites de la musique pour offrir une saison encore plus exceptionnelle. Cette cuvée de talents présente la plus grande diversité de profils jamais vue, regroupant des artistes exceptionnels issus de tous les horizons musicaux imaginables. Que ce soient des chanteurs de pop, de rock, de rap, de musique classique, de jazz, de world music, de chant viking ou d’autres genres encore, « The Voice » se présente comme la scène où tous les artistes peuvent s’exprimer, partager leur art et briller.

« The Voice » se distingue également par sa diversité générationnelle. Des candidats âgés de 16 à 72 ans trouvent leur place ici, unissant les générations pour partager leur amour de la musique et s’inspirer mutuellement. L’émission reflète ainsi la richesse des voix à travers le temps.

Parmi les talents sélectionnés, on découvrira une boulangère spécialisée dans un univers musical encore jamais représenté sur la scène de « The Voice », promettant de surprendre les coachs et les téléspectateurs. D’autres profils atypiques incluent une vendeuse en charcuterie sur les marchés, un pilote de ligne, un vigneron, un comptable, une coiffeuse, ainsi qu’un jeune homme travaillant dans un EPHAD, une banquière, un entrepreneur en bâtiment, des retraités concrétisant enfin leurs rêves musicaux, et bien d’autres encore.

The Voice 2023, ça démarre ce samedi 10 février 2024 dès 21h10 sur TF1