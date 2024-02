Echappées Belles du 10 février : direction l’Estonie ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 10 février 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd'hui, l'inédit « Estonie, perle de la Baltique » suivi de la rediffusion « Naples gourmande ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 10 février, à 20h55 – « Estonie, perle de la Baltique » (inédit)

Explorez l’Estonie, une nation oscillant entre héritage traditionnel et modernité, qui a su constamment s’ajuster aux exigences de son époque. En 1991, l’Estonie devient le premier pays à accéder à son indépendance de l’URSS de manière pacifique, marquant ainsi la fin de sept siècles d’occupation étrangère par le biais de la révolution chantante. Libéré de cette histoire d’oppression, le pays, autrefois appauvri, se réinvente, s’ouvrant à de nouvelles possibilités. Actuellement, l’Estonie se distingue en tant que nation innovante et créative, se classant parmi les leaders mondiaux en matière de technologie et de numérisation. Notamment, 99 % de ses services administratifs, y compris le vote, sont effectués en ligne, érigeant le pays en champion des start-ups par habitant. L’accès à Internet est considéré comme un droit fondamental et est accessible dans tout le territoire.

Cette métamorphose perpétuelle témoigne de la capacité de l’Estonie à rattraper le temps perdu. Même les régions rurales, initialement confrontées à des défis de redynamisation prolongée, s’ouvrent désormais au tourisme pour revitaliser leurs terres. Malgré cette modernisation, le pays a réussi à préserver et célébrer ses traditions. Des éléments tels que la culture de l’île de Kihnu, les chants polyphoniques Seto, la pratique ancestrale du sauna à fumée, et la construction de pirogues dans la région de Soomaa sont désormais inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.



Le peuple estonien, ancré dans ses racines paysannes et ses croyances païennes, maintient une connexion profonde avec la nature. Avec 50 % de son territoire couvert de forêts et 22 % de marais et tourbières, l’Estonie s’engage activement dans la préservation de ses ressources naturelles, affichant une gestion exemplaire de ses forêts. La couverture forestière du pays est en constante expansion, contribuant à la désignation de Tallinn en tant que capitale verte de l’Europe en 2023. La nouvelle génération estonienne aspire à protéger autant son héritage culturel que son environnement, illustrant ainsi comment un pays longtemps soumis à des influences étrangères parvient aujourd’hui à se réapproprier son territoire et son identité.

Les reportages : Un pays qui s’ouvre au tourisme / Un pays qui se modernise, se réinvente / La gastronomie, en renouveau, à l’image du pays / Le peuple Seto : la renaissance de leur identité / La vie des iliens de Hiiumaa / Des Estoniens proches de la nature.

Et à 22h30 « Naples gourmande » (rediffusion)

Entre des produits de la mer exceptionnels, des fruits gorgés de soleil et des recettes transmises de génération en génération, Chef Anto s’apprête à plonger dans un univers où la gastronomie occupe une position centrale, celle du cœur. Il s’engage dans une exploration des spécialités culinaires locales, naviguant entre traditions séculaires et innovations culinaires, à la rencontre des habitants de Naples, reconnus pour leur légendaire générosité et chaleur humaine.

