The Voice : résumé et replay des 2ème auditions à l’aveugle (17 février 2024)

The Voice du samedi 17 février 2024, résumé et replay – C’est parti pour la seconde soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2024 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Mika, Zazie, Bigflo & Oli, et Vianney continuent la formation de leurs équipes.





Mia, 31 ans, de Marseille, ouvre le bal ce soir sur « Call out my name » de The Weeknd. Zazie se retourne la première, suivie par Bigflo & Oli, et Mika et Vianney au dernier moment. Elle décide de rejoindre l’équipe de Mika !







Julia, 20 ans, de Marseille, enchaine avec « Belle » de Lisa Pariente. Personne ne se retourne mais Camille Lellouche la repêche pour The Voice Comeback !

Baptiste Sartoria, 21 ans, du Cannet, chante « Mourir sur scène » de Dalida. Vianney, Mika, Zazie, et Bigflo & Oli se retournent. Carton plein donc ! Vianney décide de bloquer Zazie. Baptiste choisit de rejoindre Vianney !



Oléma, 27 ans, vient de Saint-Maur-des-Fossés. Elle reprend « Mad World » de Tears for Fears. Vianney, Mika et Zazie se retournent en même temps ! Bigflo & Oli les rejoignent ! Elle hésite beaucoup mais finit par rejoindre Mika !

Les Mad Men’s, un groupe d’amis, vient chanter « Le chat » de Pow Wow. Aucun coach ne se retourne !

Lise, 25 ans, de Marseille, chante « La fille » de Louane. Elle fait un carton plein, les quatre coachs sont au rendez-vous. Lise hésite et choisit d’aller avec Zazie !

Marco Lana, 44 ans, vient de Sainr Cyr sur Mer. Il chante « I’ll never love again » de Lady Gaga. Vianney se retourne le premier. Zazie le rejoint. Marco décide d’aller dans l’équipe de Vianney.

Lia, 17 ans, vient du nord. Elle reprend « Qu’importe » de Juliette Armanet. Aucun coach ne se retourne.

Sahteene reprend « No surprises » de Radiohead. Tous les coachs se retournent ! Elle hésite et choisit de rejoindre Bigflo & Oli.

Mickael Jiminy, 22 ans, chante « Leave me alone » de NF. Bigflo & Oli se retournent, suivis par Vianney et Mika. Il choisit de poursuivre avec Bigflo & Oli.

Johan, 26 ans, vient de Mérignac. Il reprend « N’importe quoi » de Florent Pagny. Personne ne se retourne !

Les Twinsello chantent « Un jour je marierai un ange » de Pierre de Maere. Là encore, aucun coach ne se retourne.

Victoire Solveig, 22 ans, d’Aix en Provence, reprend « Quoi » de Jane Birkin. Dans les dernières secondes, Mika, Vianney et Zazie se retournent ! Ils expliquent que ça reste fragile et Victoire choisit d’aller avec Vianney.

The Voice du 17 février 2024, le replay

Cette deuxieme soirée de la saison 2024 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 2ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 24 février 2024 pour l’épisode 3 !