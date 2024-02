Capital du 18 février 2024 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 18 février 2024 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Vacances : peut-on encore s’évader à petits prix ? ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Publicité





Capital du 18 février 2024 : sommaire et reportages de ce soir

SNCF : pourquoi les prix déraillent ?

Actuellement, le train connaît une popularité sans précédent, enregistrant un record de 24 millions de passagers en seulement deux mois lors de l’été dernier sur les lignes de la SNCF. Cette tendance s’explique par la perception du rail comme une solution de voyage plus respectueuse de l’environnement. Cependant, un problème persiste : le coût des billets de train ne cesse d’augmenter. Au cours de la dernière décennie, les tarifs de la SNCF n’ont jamais atteint de tels sommets. Cette hausse constante suscite des questions sur la méthodologie de calcul des tarifs et sur les effets des ventes massives annoncées par la SNCF, qui, malgré leur promotion, semblent contribuer à une augmentation rapide des prix. Par ailleurs, le mystère persiste quant à la stratégie de Trenitalia, le concurrent italien, qui parvient à proposer des tarifs inférieurs de 30 % en moyenne sur la ligne Paris-Lyon, la seule ouverte à la concurrence. L’enquête de Capital explore les tenants et aboutissants de ces tarifs ferroviaires déroutants.

Bien-être et thalasso : enquête sur les casseurs de prix

L’image traditionnelle de la thalassothérapie, avec ses peignoirs, claquettes et repas diététiques, a évolué. Aujourd’hui, les cinquante-trois centres de thalassothérapie en France offrent des séjours axés sur le « bien-être et même la gastronomie », attirant ainsi 750 000 visiteurs par an. Cependant, le coût élevé de ces escapades bien-être peut dissuader les amateurs de détente. Heureusement, des acteurs tels que Thalasséo, PromoThalasso et Thalassonuméro1 font baisser les prix, avec des remises pouvant atteindre 50 %. Comment parviennent-ils à offrir de tels rabais ? L’enquête explore les méthodes de ces nouveaux acteurs, tout en évaluant la qualité réelle de ces offres. De nouveaux centres aquatiques émergent également en France, proposant des expériences à partir de vingt euros. L’émission dévoile les secrets de ce secteur en plein essor et explore les offres attractives en Tunisie.



Publicité





Bon plan vacances : et si votre hébergement ne vous coûtait rien ?

Pour les prochaines vacances, préférez-vous une maison avec piscine au Pays basque ou un appartement à New York ? Et si je vous disais que cela pourrait être gratuit ? Pas d’arnaque, mais une condition : prêter votre propre logement en échange. C’est le principe de l’échange de maisons, de plus en plus populaire en ces temps d’inflation. Avec l’hébergement représentant le deuxième plus gros poste de dépenses après les transports, cette alternative connaît un succès croissant. L’an dernier, les locations saisonnières ont augmenté de 9 % sur le littoral français. Les plateformes spécialisées telles qu’Intervac et HomeExchange facilitent plus de 600 000 nuitées d’échanges chaque été. HomeExchange, en particulier, a conquis 80 % du marché mondial en dix ans, avec 140 000 membres répartis dans 130 pays. Après le paiement d’une adhésion annuelle de cent-soixante euros, les membres peuvent échanger leur maison à volonté grâce à un système de points. L’émission explore le fonctionnement de ce système et dévoile si les vacances de rêve sont vraiment à portée de main.

Capital du 18 février 2024, extrait vidéo

« Vacances : peut-on encore s’évader à petits prix ? », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.