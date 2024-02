The Voice : résumé et replay des 3ème auditions à l’aveugle (24 février 2024)

Publicité





The Voice du samedi 24 février 2024, résumé et replay – C’est parti pour la troisième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2024 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Mika, Zazie, Bigflo & Oli, et Vianney continuent la formation de leurs équipes.





La soirée débute avec Iris, 22 ans, qui habite à Londres. Elle chante « Bad to the bone » de George Thorogood & The Destroyers. Bigflo & Oli et Vianney se retournent en fin de prestation, suivis au dernier moment par Mika, qu’elle rêvait de voir se retourner ! Mais Bigflo & Oli bloquent Mika ! Iris choisit de rejoindre Bigflo & Oli.







Place ensuite à Cyril, 43 ans, de Toulouse. Il reprend « Ma fille » de Serge Reggiani. Aucun coach ne se retourne ! Camille Lellouche ne le repêche pas.

Adnae, 30 ans, de Poissy, chante « Voila » de Barbara Pravi. Vianney se retourne, suivi au tout dernier moment par Mika, Bigflo & Oli et Zazie ! Un carton plein de dernière minute ! Elle hésite et choisit Bigflo & Oli !



Lilian, 18 ans, vient de Thionville. Il chante « Mon légionnaire » d’Edith Piaf. Mika se retourne le premier, suivi de Zazie. Mika l’interroge sur son répertoire, il explique que ça va de 1920 à 1970 max ! Il choisit Mika.

Shanys, 23 ans, vient de Saint-Denis. Elle reprend « Je suis malade » de Serge Lama. Mika se retourne, suivi par Vianney, Bigflo & Oli, ainsi que Zazie au dernier moment. Bigflo & Oli bloquent Vianney ! Et Shanys choisit Zazie !

Okali, 40 ans, chante « Hey Now » de London Grammar. Vianney, Mika, et Zazie se retournent. Elle choisit Mika !

Andri, 23 ans, vient de Marmande. Elle reprend « Flamme » de Juliette Armanet. Personne ne se retourne et Camille Lellouche trouve que c’était faux.

Odem, 29 ans, de Marseille, reprend « Habibi » de Tamino. Tous les coachs se retournent et Zazie le reconnait ! Odem explique qu’il était venu il y a 7 ans et personne ne s’était retourné. Odem choisit de rejoindre l’équipe de Vianney !

Karine, 48 ans, vient de Saint-André. Elle chante « Tout est bon dans le cochon » de Juliette. Aucun coach ne se retourne. Surprise : Camille Lellouche vient la repêcher !

Mheidi, 30 ans, chante « L’amour en héritage » de Nana Mouskori. Personne ne se retourne !

Ninon, 27 ans, vient de Montpellier. Elle reprend « Flash » de Maëlle. Zazie, Vianney et Mika se retournent. Elle choisit Zazie !

Place ensuite à Davy, 50 ans, qui chante « Feeling good » de Nina Simone. Aucun coach ne se retourne.

Rhea, 24 ans, chante « I WIll Survive » de Gloria Gaynor. Bigflo & Oli, ainsi que Vianney, se retournent. Elle choisit Bigflo & Oli !

The Voice du 24 février 2024, le replay

Cette troisième soirée de la saison 2024 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 3ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 2 mars 2024 pour l’épisode 4 !