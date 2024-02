Ici tout commence spoiler : mauvaise surprise pour Clotilde, qui découvre que... (vidéo épisode du 28 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Clotilde va être désagréablement surprise dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Clotilde va découvrir qu’Antoine n’a pas tenu compte de son avis et a lancé un appel à candidature pour son stage d’immersion à l’institut Auguste Armand !











Devant l’institut, Clotilde Armand est abordée par Yann, un jeune homme plus déterminé que jamais. Elle l’envoie balader et lui assure que c’est une erreur, ce projet n’a jamais été validé par l’équipe pédagogique ! Mais Yann ne compte pas lâcher, il vient de loin et on lui a dit que sa candidature était retenue… Il veut passer son entretien !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 871 du 28 février 2024, Clotilde envoie balader Yann



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

