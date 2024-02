Un si grand soleil du 26 février : la mort de Romain (résumé et vidéo épisode 1341 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 26 février 2024, spoiler résumé de l’épisode 1341 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 26 février 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





A la coloc, Bilal est pensif. Ludo s’interroge. Bilal avoue être inquiet pour Ulysse, il n’arrive pas à le joindre il ne répond plus… Il pense que c’est pas normal, Ludo dédramatise. Bilal a peur, il dit qu’il s’est foutu dans des plans foireux mais il ne peut pas en parler. Ludo lui conseille d’en parler à Elise, Bilal lui dit que c’est impossible car Alix est impliquée.

Romain menace Ulysse et Alix avec son arme ! Il veut son argent. Alix est paniquée et lui dit qu’ils n’ont rien trouvé. Romain n’a plus rien à perdre, il dit qu’il leur laisse jusqu’au lendemain matin sinon il les tue ! En pleine nuit, Bilal décide de parler à Elise. Il lui dit qu’Alix et Ulysse sont injoignables, il a peur et c’est lié au meurtre de Christian. Elise lui reproche de ne lui avoir rien dit avant. Elle alerte ses collègues.



Publicité





Romain menace toujours Ulysse et Alix quand la police débarque à la galerie. Yann pense qu’il n’y a personne et ils s’en vont. Romain baisse la vigilance et dit à Alix et Ulysse qu’ils reprennent. Mais la police rentre et exige que Romain pose son arme. Il refuse et un flic lui tire dessus. Romain s’effondre.

Bilal arrive sur les lieux, il retrouve Ulysse. Yann emmène Alix au commissariat, elle demande à rentrer chez elle prendre une douche. Il accepte et lui demande de venir dans l’après-midi. Becker retrouve le flic qui a tiré, il lui dit qu’il a fait preuve de sans froid. Il va être interrogé par l’IGPN, Yann pense qu’il a bien fait il était en légitime défense.

Un seeting a lieu devant le tribunal contre la plainte contre Engrais Plus classée sans suite. Ils font signer une pétition. Elodie interpelle le procureur et lui présente son père. Mais il lui dit qu’elle ne va pas lui apprendre son métier. Il fuit… Pendant ce temps là, Cécile ne comprend pas du tout que Bernier ait classé l’enquête. Elle pense qu’il devrait ouvrir une enquête préliminaire. Bernier l’entend…

A l’hôpital, Hélène va mieux et va pouvoir sortir dès le lendemain matin. Hélène aimerait rester un peu, elle se sentirait plus en sécurité. Janet l’informe, sous les yeux de Laurine, que Romain a été abattu par la police. Laurine est sous le choc, Hélène est soulagée.

Levars est avec le patron d’Engrais Plus, il conseille à Mr Bienvenue de porter plainte pour diffamation après l’article de Midi Libre. Mais il refuse. Il dit que la plainte a été classée sans suite. Levars ne comprend pas, il pense que le mouvement ne va pas s’arrêter comme ça.

A la coloc, Elise rejoint Ludo et Elodie pour l’apéro. Ils lui racontent ce qui s’est passé devant le tribunal et le coup d’éclat d’Elodie face à Bernier. Ils ne vont pas lâcher. Pendant ce temps là, Bernier dit à Bienvenue qu’il faudrait peut être ouvrir une enquête préliminaire. Il est surpris mais Bernier lui dit qu’il y a une pression, même au sein du palais. Il ne veut pas et met en garde à Bernier : si Engrais Plus a des problèmes, il aura des problèmes ! Bernier décide donc de maintenir sa décision de classer sans suite.

Alix et Ulysse sont interrogés au commissariat. Yann demande à Ulysse s’il a déjà reproduit des tableaux, il assure que non. Yann essaie de faire craquer Ulysse mais il ment et assure que les documents de Christian ont été amenés par Romain…

Elise et Elodie sont dans la rue, Elise lui propose de rester dîner mais elle n’a pas envie de laisser son père seul. Elise lui dit qu’elle l’apprécie… Et elles s’embrassent.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : Bernier tire les ficelles, les résumés jusqu’au 15 mars 2024

VIDÉO Un si grand soleil du 26 février extrait, Romain menace Alix et Ulysse

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv