Un si grand soleil spoilers : Bernier tire les ficelles, les résumés jusqu’au 15 mars 2024

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 15 mars 2024 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 11 au vendredi 15 mars 2024.





Et dans deux semaines, on peut vous dire que le procureur Bernier manipule tout le monde et tire les ficelles dans l’affaire Engrais Plus. Il utilise Eliott, qui commence à se rendre compte des manipulations de Bernier dans son propre intérêt et celui de son ami d’Engrais Plus…

De son côté, Louis, qui s’est fait larguer par Flore, réalise qu’il était bien avec Kira… Il essaie de la récupérer ! Mais n’est-ce pas déjà trop tard ?



Un si grand soleil spoilers les résumés du 11 au 15 mars 2024

Lundi 11 mars 2024 (épisode 1351) : Pour ne pas perdre la femme qu’il aime, Louis tente le tout pour le tout. De son côté, Claudine s’apprête à jouer une carte décisive.

Mardi 12 mars 2024 (épisode 1352) : Alors qu’Eliott entend une information qui pourrait changer la donne dans sa mission, comment réagiront Claire et Florent ?

Mercredi 13 mars 2024 (épisode 1353) : Alors qu’Elisabeth découvre que François Laumière ne joue pas franc jeu, Bertier a une excellente nouvelle à fêter.

Jeudi 14 mars 2024 (épisode 1354) : Eliott est en plein doute : et si Bernier lui cachait ses vraies motivations ? Pendant ce temps, l’annonce d’Elisabeth et François crée le chaos chez les Laumière.

Vendredi 15 mars 2024 (épisode 1355) : Tandis que le comportement du procureur éveille les soupçons de Manu, Louis envisage une solution radicale pour se rattraper auprès de Kira.

