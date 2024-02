Enquête Exclusive du 25 février : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 25 février 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Pétrole, forêts décimées, ours affamés : l'autre visage du Canada ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur 6Play.







Enquête Exclusive du 25 février 2024 : votre émission en résumé

Le Canada, avec sa nature grandiose composée d’ours polaires, de forêts millénaires et de plus de 500 000 lacs, incarne la beauté éternelle de la nature. Cependant, derrière les discours écologistes et les promesses du Premier ministre Justin Trudeau, le pays pourrait se transformer en un véritable enfer sur terre. Une politique d’exploitation maximale des ressources naturelles, incluant le pétrole, les sables bitumineux et le bois, prend le dessus sur les préoccupations écologiques, engendrant des conséquences environnementales désastreuses.

Le réchauffement climatique frappe le Canada deux fois plus vite que la moyenne mondiale, bouleversant la vie quotidienne des Canadiens. Si certains pêcheurs profitent du changement pour exploiter des morceaux d’icebergs, de nombreux villages côtiers, habités principalement par les Inuits, font face à la montée des eaux, les contraignant à déménager et à rechercher de nouvelles terres.



À Churchill, les rues de la ville sont maintenant parcourues par des ours polaires affamés, au point de dissuader les habitants de sortir. Des mesures extrêmes sont envisagées, capturant, affamant et déplaçant ces animaux à des centaines de kilomètres. Cependant, l’efficacité de telles initiatives reste incertaine.

En 2023, le Canada a subi les pires incendies de son histoire, détruisant 18 millions d’hectares de forêts, l’équivalent d’un tiers de la France. Des milliers de Canadiens ont perdu leurs biens, luttant pour se reconstruire. Malgré ces catastrophes, la doctrine économique du pays ne semble pas remise en question, le Premier ministre relançant des projets pétroliers majeurs, dont un pipeline visant à tripler la production d’énergies fossiles.

En Alberta, un important gisement de sable bitumineux est exploité intensivement, générant des revenus pour les habitants et les employés des compagnies pétrolières. Bien que le traitement de ce pétrole particulier nécessite d’énormes quantités d’eau, cela semble être mis de côté au profit du profit économique.

Ainsi, la question émerge : le Canada, autrefois perçu comme un élève modèle et ami de la nature, est-il en réalité un hypocrite climatique, sacrifiant son environnement au nom du développement économique ?

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.