Un si grand soleil spoiler : Louis perd le contrôle et ment à tout le monde (résumé épisode du 16 février 2024)

Un si grand soleil spoiler épisode 1336 du 16 février 2024 – On peut dire que Louis va perdre les pédales dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ! Lui qui a été si rapide à juger Maéva après qu’elle ait quitté Robin va tromper Kira et mentir à tout le monde !

En effet, Louis va passer la nuit avec Flore, la mère de Tiago… Et il va lui faire croire qu’il est étudiant à l’université.











Alors qu’il se réveille avec Flore, Louis réalise qu’il va être en retard en cours. Dans l’urgence, il récupère le numéro de téléphone de Flore et s’éclipse rapidement. Pendant ce temps, il remarque les appels en absence de sa mère qui s’inquiète. Il lui téléphone et prétend avoir passé la nuit chez Kira en ayant oublié de la prévenir…

Au lycée, Louis fait comme si de rien était avec Kira et prétexte être fatigué pour annuler leur cinéma et rentrer chez lui. Sauf que les pensées de Louis sont désormais totalement occupées par Flore… Il lui propose de se revoir et ment encore à ses parents en disant être avec Kira !

Louis retrouve Flore et s’apprête à tromper une nouvelle fois Kira… Une situation qui risque bien de lui retomber violemment dessus quand ses mensonges éclateront au grand jour !



