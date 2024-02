Un si grand soleil spoilers : Laurine au commissariat, les résumés jusqu’au 23 février 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 23 février 2024 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre série Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 19 au 23 février 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Laurine va prendre des risques et va finir par se retrouver au commissariat. Romain l’a entrainé dans sa chute !

Marc et Evan sont contraints de faire équipe pendant que William affronte de nouvelles épreuves dans son traitement contre le cancer.

Lundi 19 février 2024, épisode 1337 : Tandis que Laurine est pour la première fois confrontée à la peur de perdre quelqu’un, Janet se sent de plus en plus démunie. Pour sa part, Elodie a peut-être trouvé de nouvelles raisons de se réjouir…

Mardi 20 février 2024, épisode 1338 : Tandis qu’Elise se pose des questions sur sa vie, William s’apprête à affronter de nouvelles épreuves. Quant à Laurine, jusqu’où sera-t-elle prête à prendre des risques ?

Mercredi 21 février 2024, épisode 1339 : Alors que le procureur Bernier prend une décision qui va rendre Claudine furieuse, Laurine est entendue par la police.

Jeudi 22 février 2024, épisode 1340 : Alors que Thierry doit rendre des comptes, Marc et Evan sont obligés de collaborer pour le meilleur comme pour le pire.

Vendredi 23 février 2024, épisode 1341 : Alors qu’Elodie et Ludo se donnent rendez-vous devant le palais de justice, Alix et Ulysse parviendront-ils enfin à résoudre le mystère ?



Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.