C à vous du 5 février 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 5 février 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Raël : Netflix retrace la folle histoire du « prophète des extraterrestres ». On en parle avec Antoine Baldassari, réalisateur et producteur du documentaire, disponible à partir du 7 février sur Netflix

🔵 📌 François Bayrou relaxé, loi Egalim, désmicardisation… Bruno LeMaire, ministre de l’Économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, est l’invité de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Gianmarco Gorni, chef du restaurant « Vecchio » au Perchoir Ménilmontant à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de #CàVous : Isa Mergault et Jean-Luc Reichmann pour la pièce de théâtre « Le Bracelet », à partir du 14 février au Théâtre des Nouveautés

🔵 🎵 Dans le live : Sophie Ellis-Bextor interprète le titre « Murder on the dancefloor »

🔵 Dans la suite de C à vous : Gilles Demaistre pour le film « Le dernier jaguar » au cinéma le 7 février

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 5 février 2024 à 19h sur France 5.