« Val Jane : 12 heures pour sauver sa vie » : votre téléfilm ce 8 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Val Jane : 12 heures pour sauver sa vie » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 8 février 2024 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Val Jane : 12 heures pour sauver sa vie ».





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Val Jane : 12 heures pour sauver sa vie » : l’histoire, le casting

Alors que Val se retrouve seule avec ses deux fils, Denny, un homme en fuite, fait une entrée soudaine dans la maison, armé d’un fusil. Pour protéger rapidement ses enfants, Val prend la décision de devenir son chauffeur. À son retour à la maison, Mark, son mari, découvre que leurs deux fils sont enfermés dans leur chambre. Denny, un jeune homme perturbé, éprouve des difficultés à accepter sa rupture avec sa petite amie, Chérie. Pendant sa quête pour la retrouver, il prend Val en otage, et la police découvre des cadavres sur son chemin.

Avec : David Conrad (Mark Jane), Harrison Thomas (Denny Tuohmy), Samantha Mathis (Val Jane), Tali Rabinowitz (Chérie)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Coup de foudre à la Saint-Valentin ».

« Jamais je n’oublierai ma fille ! » : l’histoire et le casting

Suite à une rupture difficile, Blair Ayken emménage dans une nouvelle maison avec sa fille, Lori, dans l’espoir de commencer une nouvelle vie. Cependant, son monde vire au cauchemar lorsque Lori disparaît mystérieusement, laissant Blair sans aucune piste. À sa grande surprise, elle se heurte à un manque total de coopération pour retrouver sa fille. Plus troublant encore, son entourage affirme que Lori est décédée dans un accident de voiture dont Blair serait responsable, remettant en question les deux derniers mois qu’elle prétend avoir passés avec sa fille. Les circonstances semblent corroborer cette version, poussant Blair à douter de sa propre santé mentale. Malgré cela, son instinct maternel persiste, l’incitant à croire que sa fille est toujours en vie et qu’elle doit se battre pour la retrouver.

Avec : Kelly Thiebaud (Blair), Matt Hamilton (Simon), Lina Renna (Lori), Alison Wandzura (Cynthia Carmichael)