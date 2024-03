Publicité





20h30 le dimanche du 10 mars 2024 : les invités de Laurent Delahousse





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le dimanche » du 10 mars 2024 : les invités

> Rencontre avec Marie Drucker

La journaliste, documentariste et comédienne élargit son champ d’activités. Fraîchement à la tête du nouveau magazine de société « France grand format », dont le premier numéro a été diffusé le 6 février sur France 2, elle se présente désormais en tant que co-scénariste du film « Hors saison » de Stéphane Brizé. Cette comédie dramatique, mettant en vedette Guillaume Canet, Alba Rohrwacher et Sharif Andoura, est prévue pour une sortie en salle le 20 mars.

Synopsis : Mathieu habite Paris, Alice vit dans une petite cité balnéaire dans l’ouest de la France. Il caresse la cinquantaine, c’est un acteur connu. Elle a dépassé la quarantaine, elle est professeure de piano. Ils se sont aimés il y a une quinzaine d’années. Puis séparés. Depuis, le temps est passé, chacun a suivi sa route et les plaies se sont refermées peu à peu. Quand Mathieu vient diluer sa mélancolie dans les bains à remous d’une thalasso, il retrouve Alice par hasard.



> Le face à l’écran : Camille Lellouche

Révélée au grand public lors de la quatrième saison de « The Voice » en 2015, cette artiste hyperactive a depuis déployé ses nombreux talents. En tant qu’autrice-compositrice-interprète, mais également en tant qu’actrice et humoriste, elle a été honorée d’une Victoire de la musique en 2001 pour le titre « Mais je t’aime », coécrit, composé et interprété avec Grand Corps Malade. Dans son autobiographie « Tout te dire », parue le 6 mars chez Stock, elle se dévoile sans artifice en s’adressant directement à sa fille Alma. L’artiste y évoque les épreuves et les moments marquants de sa vie, notamment sa maternité, les violences subies de la part de son ex-conjoint, et son combat contre l’alcoolisme.

> Le live avec Norah Jones

La chanteuse, pianiste et compositrice originaire de New York, et fille du renommé joueur de sitar Ravi Shankar, est présente sur le plateau de « 20h30 le dimanche ». Célèbre pour son succès mondial en 2002 avec « Come Away with Me », elle fait son retour avec un neuvième album intitulé « Visions », sorti le 9 mars, fruit d’une collaboration avec le producteur et multi-instrumentiste Leon Michels. Sur le plateau, elle interprète « Running », le premier single où elle aborde la peur de s’engager dans une relation sentimentale.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV