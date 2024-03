Demain nous appartient spoilers : Aurore en danger, les résumés jusqu’au 29 mars 2024

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 29 mars 2024 – Si vous avez hâte de découvrir ce qui vous attend fin mars dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient », c’est le moment. Comme chaque dimanche, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 25 au vendredi 29 mars 2024.





Et on peut déjà vous dire qu’Aurore va être en danger et être placée sous protection.







Un flic est retrouvé au bord de l’étang alors que la petite amie de Nathan s’est faite enlever… Pendant ce temps là, les choses tournent mal pour Lisa, qui craque et s’en prend à Victoire !

Mona se rend indispensable aux yeux de Georges avec le bébé. Et elle prévoie de déménager !



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 11 au 15 mars 2024

Lundi 25 mars 2024 (épisode 1650) : Grâce à Myriam, les flics découvrent l’identité du ravisseur de Valentine. Lisa joue à la lycéenne et récolte une douche froide. Mona use d’astuce pour planifier son déménagement.

Mardi 26 mars 2024 (épisode 1651) : Une arrestation tourne mal pour Aurore. Mona endosse toutes les casquettes pour se rendre indispensable. Lisa dépasse les bornes.

Mercredi 27 mars 2024 (épisode 1652) : Un policier est retrouvé au bord de l’étang. Aurore est placée sous surveillance rapprochée. Christelle est prête à tout pour laver l’honneur de Charlie.

Jeudi 28 mars 2024 (épisode 1653) : Lisa s’en prend à Victoire tandis que les preuves s’accumulent. Les manigances de Rayane se retournent contre lui. Sylvain agit dans le dos de Christelle.

Vendredi 29 mars 2024 (épisode 1654) : Lisa craque, laissant Simon faire cavalier seul. Aurore redouble d’ingéniosité pour réconcilier Nordine et Manon. Au lycée, une dispute alimente les ragots.

