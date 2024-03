Publicité





20h30 le dimanche du 3 mars 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le dimanche » du 3 mars 2024 : les invités

> Face à l’écran : Didier Bourdon

Retour sur la carrière et les succès de Didier BOURDON, à l’affiche du film « Cocorico ».

Synopsis du film : À l’approche de leur mariage, Alice et François optent pour l’union de leurs deux familles. En guise de cadeau original, ils offrent à leurs parents des tests ADN, permettant ainsi à chacun de retracer les origines de ses ancêtres. Cependant, la surprise prend une tournure désastreuse lorsque les résultats, pour le moins inattendus, sont révélés aux Bouvier-Sauvage, une grande famille aristocratique, et aux Martin, une famille beaucoup plus modeste.



> Rencontre avec Manu Payet

Manu Payet est actuellement en tournée avec son spectacle « Emmanuel 2 ».

> Le live de Kyo

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV