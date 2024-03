Plus belle la vie spoilers : la vérité éclate, les résumés jusqu’au 22 mars 2024

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 22 mars 2024 – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 18 au vendredi 22 mars 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut déjà vous dire que dans deux semaines, la vérité va éclater au sujet de Maxime et Cécilia. Luna tombe de haut et est sauvée in-extremis par Patrick Nebout !

Ariane entame les démarches pour devenir officiellement la mère de Zoé. Et ça ne s’annonce pas facile ! Elle fait appel à Ulysse Kepler.



Publicité





Ophélie est amoureuse mais elle envoie Aya à sa place au rendez-vous avec Mattéo…

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 18 au 22 mars 2024

Lundi 18 mars 2024 (épisode 51) : L’étau se resserre sur le couple de complices alors que le danger sur Luna s’intensifie. Au cabinet médical, Thomas en apprend davantage sur lui-même grâce à Mehdi. Pendant ce temps, Nisma et Steve mènent l’enquête après leur découverte dans le sac d’Apolline…

Mardi 19 mars 2024 (épisode 52) : Maxime surprend les policiers, mais son plan risque d’être compromis par un détail qu’il n’avait pas anticipé. Pendant ce temps, Ariane ravit Zoé avec une proposition émouvante. A la résidence, Steve et Nisma font part de leurs suspicions sur Apolline à Morgane…

Mercredi 20 mars 2024 (épisode 53) : La découverte de la veille instille le doute dans l’esprit de Luna. Découragée, Ariane bénéficie du soutien de Thomas ainsi que des conseils d’Ulysse. Aya accepte de faire plaisir à Ophélie et accepte un dernier rendez-vous avec Mattéo…

Jeudi 21 mars 2024 (épisode 54) : Un danger imminent guette Luna. Aya se retrouve dans l’embarras vis-à-vis d’Ophélie à cause d’un événement inattendu. Au cabinet, Gabriel surprend une conversation qui le fait douter sur sa relation…

Vendredi 22 mars 2024 (épisode 55) : Patrick n’a pas le temps de savourer son geste héroïque qu’une nouvelle crise vient secouer le quartier. Pendant ce temps, la relation d’Ariane et Zoé est mise à l’épreuve. En proie au doute, Thomas décide enfin de confronter Gabriel…