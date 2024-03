50mn Inside du 9 mars : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 9 mars 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 9 mars 2024, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🤴 A la une : le mystère Kate Middleton

Cette semaine, la princesse en convalescence depuis janvier dernier a été prise en photo par un paparazzi. Pas de quoi dissiper les rumeurs et les inquiétudes autour de son état de santé. Pourquoi son absence est-elle aussi pesante et met-elle en péril la couronne ?

👨🏻‍🤝‍👨🏻 En Coulisses : Comment les Chevaliers du Fiel ont-ils conquis le monde ?

Les humoristes partent à la conquête du monde avec leur championnat de cassoulet ! Une aventure improbable qui les a menés jusqu’à Tokyo.



💁‍♂️ Le Portrait : Booder

Après le carton de la fiction « Le nounou », rencontre avec Booder : « Je suis né au mois d’août 78 et je devais mourir en décembre 78. »

🎬 La Story : Pourquoi les Tuche sont-ils devenus la famille préférée de Français ?

Retour sur une saga phénomène.

50mn Inside du 9 mars 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌎 Le Document : Qui sont ces Français qui font le show à Las Vegas ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.