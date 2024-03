Audiences 21 mars 2024 : « Mercato » leader en baisse devant « Pékin Express »

Publicité





Audiences 21 mars 2024 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec la suite de la série « Mercato ». La série portée par Arnaud Ducret a réuni 3,41 millions de téléspectateurs en moyenne pour 20,9% de pda. C’est en nette baisse sur une semaine.





C’est devant M6 et la suite de la saison de « Pékin Express », qui a réuni 1,81 millions de téléspectateurs pour 9,7% de pda. C’est en baisse et au plus bas cette saison !







Publicité





Audiences 21 mars 2024 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la rediffusion du téléfilm « Le prix de la trahison », qui a rassemblé 1,71 million de téléspectateurs pour 9,6% de pda.

France 2 suit avec le numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a intéressé 1,62 million de téléspectateurs pour 9,6% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie