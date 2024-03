Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? Grosse surprise ! (résumé et replay épisode 6 du 21 mars 2024)

Publicité





« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or » résumé et replay de l’épisode 6 du jeudi 21 mars 2024 – C’est parti pour l’épisode 6 de la nouvelle saison de Pékin Express. Après l’abandon de Patrick et Myriam, Patricia et Jessica sont de retour dans la compétition.





Ce soir, pas d’immunité, c’est le retour des intouchables ! Jérôme et Emma partent les premiers. Ils arrivent les premiers dans le parc d’attractions où ils doivent répondre à des questions et sauter à l’élastique.







Emma saute mais donne une mauvaise réponse, Jérôme va donc devoir sauter et il a peur du vide. Flavie et Jérémy sont arrivés, Flavie décide de sauter alors que Jérôme doit attendre son tour. Ils repartent les premiers et n’ont plus qu’à rejoindre Stéphane.

Tous les binômes arrivent et donnent les bonnes réponses alors que Jérôme et Emma sont déjà à deux erreurs.



Stéphane réunit ensuite tout le monde et annonce que les intouchables sont… Flavie et Jérémy ! Ils vont pouvoir se reposer dans un bus pendant les autres continuent de s’affronter.

Place à la suite de la course, Ryad et Louison repartent les premiers. Ils arrivent les premiers dans un centre commercial où ils doivent affronter un autre binôme sur une épreuve de patins à glace ! Les inconnus affrontent Patricia et Jessica. Louison est excellent et gagne du premier coup, Ryad n’a donc pas besoin de s’élancer et ils peuvent repartir !

Patricia et Jessica affrontent ensuite Jérôme et Emma. C’est beaucoup plus compliqué et ça dure longtemps ! Emma finit par faire gagner son équipe. Ils peuvent repartir. Les corses affrontent ensuite Romain et Laura.

Ryad et Louison arrivent les premiers, suivis de Jérôme et Emma. C’est Flavie et Jérémy qui doivent choisir qui rendre intouchables parmi les deux binômes ! Ils choisissent Ryad et Louison car ils étaient juste derrière eux au début de l’étape.

Place à la recherche d’un toit pour la nuit. Seuls Jérôme et Emma n’arrivent pas à trouver un hébergement ! A l’inverse, Laura et Romain ont un hôte très accueillant, qui les emmène visiter la ville. Jérôme et Emma n’ont pas d’hébergement et doivent dormir dehors devant une maison très bruyante.

Le lendemain matin, dernière ligne droite ! C’est reparti, Jérôme et Emma arrivent les premiers sur les lieux du défi. Il s’agit de peindre avec des lunettes à vue inversée. Jérôme galère et Emma s’énerve… Les deux autres binômes arrivent à leur tour. Romain et Laura réussissent les premiers la mission et repartent rapidement.

Les intouchables doivent choisir entre les 2 derniers : Romain et Laura, ou Jérôme et Emma. Il y a débat, Flavie et Jérémy veulent sauver Romain et Laura, Ryad et Louison veulent Jérôme et Emma. Ils n’arrivent pas à se mettre d’accord et font donc un tirage au sort ! C’est Romain et Laura qui sont sauvés et qualifiés pour la 7ème étape.

Pékin Express, le duel final : et le nouveau binôme éliminé est…

Jérôme et Emma sont en duel final face à Patricia et Jessica. Jessica décide d’y aller, elle affronte Emma. C’est serré mais Jessica résout la première le rébus et peut repartir avant Emma. Jessica rejoint la première Stéphane et sauve son binôme ! C’est fini pour Jérôme et Emma, qui ouvrent l’enveloppe noire et découvrent que l’étape est éliminatoire. Les favoris sont éliminés ce soir et décident de donner leurs amulettes à Ryad et Louison.

Pékin Express : sur les traces du tigre d’or, le replay de l’épisode 6

Si vous avez loupé ce sixième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play. Rendez-vous exceptionnellement le jeudi 28 mars pour l’épisode 7 !