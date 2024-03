Ça commence aujourd’hui du 1er mars 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 1er mars 2024, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission a pour thème « Familles nombreuses : ils ont entre 7 et 10 enfants et ils adorent ça ! ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 1er mars 2024, « Familles nombreuses : ils ont entre 7 et 10 enfants et ils adorent ça ! »

Lorsqu’on est passionné, les chiffres perdent leur importance. Aurélie et Joaquim sont à la tête d’une famille de 7 enfants et ils comptent encore en avoir d’autres !

Ce sont de grandes et joyeuses tribus qui font leur apparition sur le plateau de Faustine Bollaert cet après-midi sur France 2 !

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 1er mars 2024



Publicité



Qu'est-ce qui dérange les gens dans l'idée d'avoir plein d’enfants ? "Familles nombreuses : ils ont entre 7 et 10 enfants et ils adorent ça !" à 13h50 dans #CCA. pic.twitter.com/SsnlwOHCw3 — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) March 1, 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Familles nombreuses : ils ont entre 7 et 10 enfants et ils adorent ça ! », c’est ce mercredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.