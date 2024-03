« Coup de foudre et amnésie » : votre téléfilm ce 1er mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Coup de foudre et amnésie » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 1er mars 2024 – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Coup de foudre et amnésie ».





A suivre dès 14h10, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre et amnésie » : l’histoire, le casting

Cristina, renommée critique culinaire, demeure anonyme, son visage restant méconnu. Lors du Festival de vin d’hiver, elle se trompe de vignoble, critiqué sévèrement par elle-même l’année précédente. Au moment de quitter les lieux, elle glisse sur une plaque de verglas et subit une perte de mémoire.

Avec : Nazneen Contractor (Cristina), Brennan Elliott (Michael), Zarina Rocha (Britney), Genelle Williams (Diane)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « L’amour sous les flocons ».

« L’amour sous les flocons » : l’histoire et le casting

Dix ans après avoir quitté son lycée, Julia s’est installée à Chicago pour poursuivre son rêve de devenir journaliste et s’épanouir. Cependant, récemment en proie à un manque d’inspiration, son travail en pâtit. Selena, sa cheffe et amie, prend l’initiative d’envoyer Julia dans sa ville natale pour rédiger un article sur le charme des petites villes de province, espérant que ce retour aux sources ravivera sa passion pour l’écriture. À son arrivée, en plus de retrouver ses parents, Julia découvre la présence de Nate, son ami d’enfance qui a toujours été secrètement amoureux d’elle, et avec qui elle partageait de nombreuses aventures espiègles.

Avec : Jessy Schram (Julia Miller), Marshall Williams (Nate Perry), Nancy Sorel (Maggie Miller), Zoe Fish (Ava)